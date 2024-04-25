В Бурятии племянник до смерти избил дядю

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту убийства 53-летнего мужчины в селе Посольское Кабанского района. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний ранее судимый племянник потерпевшего. В ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как сообщили в следственном ведомстве, в декабре прошлого года дядя пригласил в гости своего племянника. На протяжении всего времени, до момента происшествия, родственники многократно распивали спиртное. Вечером 20 апреля на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора. В её ходе племянник принялся жестоко избивать дядю руками и ногами, сломав тому ребра и нанеся множество других травм. Лишь утром злоумышленник обнаружил, что избитый родственник скончался.В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Следственный комитет Бурятии