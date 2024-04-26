Общество 26.04.2024 в 09:09

В Улан-Удэ с молодого лихача взыскали 100 тысяч рублей

За одно лето парень собрал 66 штрафов по линии ГИБДД
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с молодого лихача взыскали 100 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали 101 тысячу рублей с жителя Улан-Удэ, который не хотел оплачивать штрафы ГИБДД. Всего в отношении водителя было возбуждено 66 исполнительных производств. Именно столько раз 24-летний автолихач нарушил ПДД летом 2023 года, сообщили в Службе судебных приставов Бурятии.
 
«Не оплатив штрафы в размере 35 тысяч рублей в добровольном порядке, мужчина продолжил игнорировать требования законодательства и после вмешательства судебных приставов. Однако, кропотливая работа сотрудников позволила взыскать с нарушителя задолженность в полном объеме. Помимо этого, с должника взыскали исполнительский сбор по каждому производству, поскольку долг не был уплачен в срок, который дается для его добровольного погашения. В общем итоге с должника взыскали сумму в три раза больше: исполнительский сбор, который прибавился к сумме основного долга, составил 66 тысяч рублей», - рассказали в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
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