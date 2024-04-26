Происшествия 26.04.2024 в 09:36
В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
Авария произошла в Хоринском районе
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось около 7 часов утра 25 апреля в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Спасио», ехавший по трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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