В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

Смертельное ДТП случилось около 7 часов утра 25 апреля в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Спасио», ехавший по трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии