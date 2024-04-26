Общество 26.04.2024 в 09:00

Права квартиросъемщиков

Что важно знать?
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Текст: Номер один
Права квартиросъемщиков
Pixabay

Вопрос: «Планирую снять квартиру на длительный срок. Что важно учесть?» 

Марина Б., г. Улан-Удэ

Перед тем как заключать договор аренды, убедитесь, что перед вами действительно владелец квартиры:

- попросите выписку из ЕГРН: в ней написано, на кого оформлено жилье и на каком основании;

- сверьте указанные в документе данные хозяина с его паспортом;

-потребуйте справку об отсутствии долгов за коммуналку;

Если вместо владельца пришел его представитель, внимательно изучите доверенность.

До заключения договора и перед заездом вы вправе проверить жилье: так ли оно выглядит, как описывал хозяин и указано в договоре.

Необходимо включить в договор важные детали. Это поможет в будущем избежать конфликтных ситуаций.

Что должно быть указано в договоре:

- состояние квартиры с описью имущества и фотофиксацией, например, мебели и техники;

- срок и стоимость аренды;

-кто оплачивает ЖКУ;

- как компенсируется ремонт, устранение дефектов и неисправностей;

- количество проживающих;

- домашние животные и условия компенсации, если питомец поцарапает мебель или повредит другое имущество.

Если собираетесь жить с ребенком. Необязательно уведомлять владельца квартиры о том, что с вами будут жить дети до 18 лет. Хотя лучше все же предупредить, чтобы избежать возможных конфликтов. Однако на совершеннолетних детей других родственников это не распространяется - о них точно нужно сообщить заранее.

Ремонт в съемном жилье. На практике квартиранты сами устраняют мелкие недочеты и поломки, а владелец может вычесть эти расходы из арендной платы. Если хотите переделать квартиру под себя - покрасить стены, обновить мебель, - нужно обсудить это с арендодателем. Все аспекты предстоящего ремонта лучше зафиксировать в договоре. Иначе хозяин может счесть проведенные работы ущербом и потребовать компенсацию.

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