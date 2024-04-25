В Улан-Удэ арестован вор, наводивший ужас на городских велосипедистов

В рамках расследования уголовного дела полицейские изъяли 17 велосипедов и портативный автомобильный гараж. Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 300 тысяч рублей.





В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в целой серии краж велосипедов.«Предварительно установлено, что с июня прошлого по апрель этого года 35-летний мужчина присматривал велосипеды в подъездах и дворах жилых домов в Улан-Удэ. С помощью специнструмента он перекусывал противоугонный трос и похищал имущество. Краденные велосипеды злоумышленник сбывал через популярный сайт купли-продажи», - рассказали в МВД Бурятии.По фактам краж возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.Как отметили в МВД, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим фактам уличных краж.Фото: МВД Бурятии