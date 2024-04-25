Происшествия 25.04.2024 в 17:40

В Улан-Удэ арестован вор, наводивший ужас на городских велосипедистов

Злоумышленник орудовал почти год, его добычей стали как минимум 17 велосипедов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ арестован вор, наводивший ужас на городских велосипедистов
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в целой серии краж велосипедов.

«Предварительно установлено, что с июня прошлого по апрель этого года 35-летний мужчина присматривал велосипеды в подъездах и дворах жилых домов в Улан-Удэ. С помощью специнструмента он перекусывал противоугонный трос и похищал имущество. Краденные велосипеды злоумышленник сбывал через популярный сайт купли-продажи», - рассказали в МВД Бурятии.

В рамках расследования уголовного дела полицейские изъяли 17 велосипедов и портативный автомобильный гараж. Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 300 тысяч рублей.


По фактам краж возбуждено уголовное дело. Мужчина взят под стражу.

Как отметили в МВД, ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим фактам уличных краж.

Фото: МВД Бурятии
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