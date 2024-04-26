Ипотека в Бурятии стала не по зубам

В условиях высоких банковских ставок население республики начало больше беречь деньги, чем тратить. По данным Нацбанка Бурятии, по состоянию на 1 февраля 2024 года жители нашего региона держали в банках 137,7 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года, когда на депозитах лежало 99,2 млрд. рублей, общая сумма вкладов увеличилась на 38,8%.После увеличения ключевой ставки Центробанком в 2023 году выросла средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков. И люди активно понесли деньги в банки. Прежде всего речь идет о краткосрочных вкладах на три-шесть месяцев.Население стало пользоваться сложившейся ситуацией и стараться если не приумножить, то хотя бы спасти от инфляции имеющиеся средства. В том числе для будущих крупных покупок. Речь идет прежде всего о приобретении недвижимости и автомобилей.- Я полагаю, что стратегия населения республики сейчас верная. Ипотечный рынок находится под давлением из-за роста процентных ставок на покупку вторичного жилья, которые достигают 17 и более процентов. Соответственно, люди решили подождать с кредитами, - говорит экономист Константин Олзоев. - При этом, повременив с крупными покупками, будущие заемщики продолжают откладывать средства на первоначальный взнос на краткосрочных вкладах.Возможно, с этим обстоятельством связана просадка в выдаче ипотечных кредитов, которая произошла в республике в феврале.Начиная с 2019 года в феврале ежегодно начинался старт «ипотечного» сезона, когда граждане ежегодно оформляли на себя все больше и больше займов. Но в феврале 2024 года, впервые за многие годы, объем ипотечных займов сократился на 2% - с 2 512 млрд рублей в 2023 году до 2 457 млрд в 2024.По мнению риелторов, это результат снижения интереса населения к покупкам жилья, поскольку взваливать на себя столь дорогостоящие кредиты (с переплатой процентов в несколько раз) готовы немногие.Также население надеется, что позитивная динамика снижения цен на вторичное жилье, которая уверенно захватила с января 2024 года Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, дойдет в ближайшие месяцы и до Бурятии. А за это время на вкладах подкопятся дополнительные средства и торг с продавцами жилья будет уместен.Также, по мнению экспертов, на рост числа вкладов повлиял рост «новых богатых»: многочисленных семей контрактников, работников на предприятиях ВПК, транспорта, логистики и в целом в сфере реального сектора производства.Свою роль сыграли и новые технологии.Так, жители республики стали больше доверять дистанционным банковским каналам и открывать вклады онлайн.По данным одного из банков, средняя сумма вкладов, открываемых физлицами онлайн, превысила объем депозитов, открываемых в офисах. В других крупных банках также отмечают прирост среднего чека онлайн-депозитов в связи с их удобством. Кроме того, все больше пенсионеров по советам родственников переходят на онлайн-вклады, что позволяет им управлять сбережениями не выходя из дома. С другой стороны, это открывает возможности мошенникам воспользоваться деньгами пожилых вкладчиков путем обмана и заставить перевести средства со вкладов на якобы «защищенные» счета.- Не только рост ставок повлиял на разворот к сберегательной модели поведения, но и ипотечные программы, которые разогнали рынок, вызвав дефицит однокомнатных квартир, - объясняет Константин Олзоев. - В 2023 году в республики ввели в строй более 380 тыс. квадратных метров жилья, тогда как этот показатель необходимо как минимум удвоить.Добавим, что в Иркутской области в прошлом году построили почти 1,5 млн кв. м жилья.- Как только мы достигнем показателя один «квадрат» вновь вводимого жилья в год на одного человека, как ранее планировали в правительстве РФ, то за несколько лет баланс спроса и предложения будет достигнут и тема дорогого жилья уйдет в прошлое, - сообщил Константин Олзоев.В этом случае, по его словам, средства снова пойдут на рынок жилья. Пока же рекомендуется их придержать и не тратить до лучших времен. Нелишним будет добавить, что многое будет зависеть от Банка России, который пока держит ключевую ставку на высоком уровне, полагая, что это обуздает инфляцию в стране.Фото: «Номер один»