Происшествия 26.04.2024 в 09:20

В Бурятии пропал 46-летний мужчина

О его судьбе ничего не известно с 22 апреля
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пропал 46-летний мужчина
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил информацию о розыске 46-летнего жителя Заиграевского района Саяна Багинова, проживающего в улусе Нарын-Шибирь. Как сообщили волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 22 апреля.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Особые приметы: шрам на щеке.

Одежда: тёмно-синяя куртка, бело-серо-чёрная в полоску кофта, чёрные джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.

Информацию о разыскиваемом мужчине можно сообщить на горячую линию отряда по тел. 8-800-700-54-52 или 112.
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ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

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