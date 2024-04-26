Происшествия 26.04.2024 в 09:20
В Бурятии пропал 46-летний мужчина
О его судьбе ничего не известно с 22 апреля
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» разместил информацию о розыске 46-летнего жителя Заиграевского района Саяна Багинова, проживающего в улусе Нарын-Шибирь. Как сообщили волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 22 апреля.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам на щеке.
Одежда: тёмно-синяя куртка, бело-серо-чёрная в полоску кофта, чёрные джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.
Информацию о разыскиваемом мужчине можно сообщить на горячую линию отряда по тел. 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам на щеке.
Одежда: тёмно-синяя куртка, бело-серо-чёрная в полоску кофта, чёрные джинсы, чёрные ботинки, чёрная шапка.
Информацию о разыскиваемом мужчине можно сообщить на горячую линию отряда по тел. 8-800-700-54-52 или 112.
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