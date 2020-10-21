В Улан-Удэ будут строить по-новому

Власти планируют внести изменения в правила землепользования и застройки





Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов обсудил новую карту градостроительного зонирования, а также проблему самоволок в Тулунже.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал об основных изменениях, которые предлагается внести в правила землепользования и застройки.Изменений внесено довольно много, одно из них – это новая карта градостроительного зонирования. Ее привели в соответствие с новым генеральным планом с учетом фактического землепользования жилых зон.- С целью обеспечения оптимального сочетания возможностей развития территорий и учета фактического землепользования введен новый вид территориальной зоны – зона смешанной жилой застройки. Такая зона установлена на территории исторически сложившейся индивидуальной жилой застройки, имеющей градостроительную ценность. Градостроительным регламентом этой зоны предусматриваются все виды жилищного строительства и объектов обслуживания, - сообщил Михаил Мясищев.Практическая польза от появления нового вида территориальной зоны для горожан заключается в том, что они смогут зарегистрировать права на вновь возведённые и реконструированные индивидуальные жилые дома. Кроме того, появится возможность осваивать эти участки у инвесторов, например, строить многоквартирные дома или объекты общественно-делового назначения.Также изменена структура градостроительного регламента: в рамках территориальных зон установлены предельные параметры разрешенного строительства в зависимости от видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Таким образом, появились требования к минимальному проценту озеленения территории, этажности, предельной высоте зданий, максимальному проценту застройки, предельному максимальному и минимальному размеру земельных участков. Так, к примеру, максимальная высота объектов, возводимых в Улан-Удэ, не должна превышать 50 метров. Это связано с ограниченными возможностями пожарной техники, максимальная подъемная высота которой составляет как раз 50 метров.Полемику на заседании вызвало одно из предлагаемых комитетом по архитектуре изменений, касающееся минимального размера земельного участка под ИЖС. Комитет по архитектуре предложил увеличить минимальную площадь до 4,5 соток, в то время как сейчас участок должен быть не менее четырех соток.Депутат Анатолий Сахнов, член комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского совета депутатов, поинтересовался, с чем связано новое требование к минимальному размеру земельных участков.- Любое домостроение должно иметь санитарную и противопожарнуютерриторию, комфортную и удобную для использования. Мы рассмотрели опыт многих городов, застройка очень плотная у нас, поэтому актуализировали, - пояснил Михаил Мясищев.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев предложил оставить требование к площади участка в прежнем виде.- Я думаю, что полсотки ничего не решат, давайте отставим четыре, как было прежде. Предлагаю пересмотреть вопрос, подумать. Мы ухудшаем и ухудшаем, как потом людям объяснить?Также против выступил Вадим Бредний.- Зачем людей мучить потом юридическими трудностями? Нужно дать людям шанс расширяться, строиться, - высказался депутат.Вот уже несколько лет жители почти 50 земельных участков в пос. Тулунжа живут на «птичьих правах». Оформить земли пытаются уже три года, но безуспешно.- Более трех лет люди пытаются узаконить участки через комплексное освоение с последующим выкупом, но по каким-то причинам это мероприятие задерживается. Жители заказали проект планировки у проектной организации за свои средства, чтобы им отвели участки под земельное строительство. Проект разработали, затем должны были провести аукцион на заключение договора по комплексному освоению территории. Аукцион состоялся, но почему-то все работы приостановились, - рассказал депутат от округа Василий Цыремпилов.Заместитель председателя комитета по имуществу Ирина Муруева пояснила, почему у жителей Тулунжи возникли проблемы с получением прав собственности на земельные участки.- Комплексное освоение территории возможно только тогда, когда участки не застроены, а сейчас там самовольные постройки и проведение аукциона на заключение договора на освоение территории проблематично, это будет противоречить Земельному кодексу. Мы предлагаем внести изменения в 115-й закон о продлении сроков узаконения самовольно возведенных жилых строений либо принять новый нормативно-правовой акт о возможности выкупа земельных участков без процедуры торгов для владельцев «самоволок», - рассказала зампредседателя комитета.Также на заседании выяснилось, что жители самоволок каждый месяц оплачивают штрафы судебным приставам.Итоги заседания подвел председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.- Нужно детально рассмотреть вопрос и прийти к какому-то выводу. Не должно так долго затягиваться, жители должны понимать, что если они готовы все сделать, содействовать, то получат поддержку. Также необходимо разобраться с взиманием штрафов. Людям нужно помочь и приостановить взимание штрафов с жителей, - подытожил Чимит Бальжинимаев.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: горсовет Улан-Удэ