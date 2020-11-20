Партия «Новые люди» открыла отделение в Бурятии

Партия ставит своей целью обновления власти
«Партия «Новые люди» начала свою деятельность в республике. «Мы начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года», - сообщил руководитель регионального штаба Артём Колотилин.
На данный момент «Новые люди» представлены уже более чем в 60 регионах России. Теперь среди них есть и Бурятия. По словам лидера партии Алексея Нечаева, «Новые люди» будут принимать участие в выборах в Госдуму-2021 и сейчас формируют список кандидатов в депутаты.
«Мы видим, что каждый третий житель России выступает за перемены, за развитие. Предполагаю, что к думским выборам это может быть каждый второй», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.
«Новые люди» ставят целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде.
«Сейчас мы проводим много встреч с жителями региона, формируем актив партии. В Улан-Удэ мы готовим открытие образовательного пространства для гражданских активистов. Это площадка, где они смогут выступить со своей инициативой и получить поддержку для ее развития, обсудить проблемы города и найти пути их решения, принять участие в мероприятиях и мастер-классах приглашённых экспертов. Это - открытая площадка, принять участие смогут все желающие», - сообщил руководитель штаба партии Артём Колотилин.
Справка
Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах этого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.
О текущих проектах в Бурятии Новые люди рассказывают в социальных сетях: https://vk.com/new_people_ulanude и инстаграм https://www.instagram.com/newpeople_ulan/
Фото: предоставлено партией
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