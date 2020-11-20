Партия «Новые люди» открыла отделение в Бурятии

Партия ставит своей целью обновления власти





«Партия «Новые люди» начала свою деятельность в республике. «Мы начали подготовку к выборам в Государственную Думу, которые состоятся осенью 2021 года», - сообщил руководитель регионального штаба Артём Колотилин.