Горсовет Улан-Удэ усиливает работу по доходной части бюджета

Особое внимание - строительным подрядчикам, осваивающим гигантские средства





В Улан-Удэ состоялось заседание комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета. Обсудили вопросы, связанные с доходами муниципального бюджета. Перед депутатами выступили представители сразу нескольких комитетов мэрии города. Они рассказали о работе, которую проводят в данном направлении. Увеличению доходной части уделяется все больше внимания.

Больше всего нареканий вызвал доклад представителя комитета по строительству горадминистрации.Говоря о повышении плановых показателей, тот почему-то сделал основной упор на неналоговых доходах. Сообщил, что в прошлом году около 200 тыс. рублей дохода составил возврат средств за невыполненные работы, возврат суммы по полису ОСАГО, а также еще 2,966 млн. рублей - доходы «по иным штрафам, неустойкам, пеням».В нынешнем году «по иным штрафам, неустойкам, пеням» планируется получить 0,8 млн. рублей дохода. И за I квартал года уже поступило штрафов на 50 тыс. рублей. Доклад был очень короток.«В повестке стоит вопрос по доходам. Почему рассматриваем только по неналоговым? Мы отдельно рассматриваем налоговые и неналоговые доходы?», - высказал недоумение от прозвучавшего доклада Анатолий Белоусов, зампред Улан-Удэнского горсовета.«Почему мы сегодня заслушиваем только часть информации? Зачем разделять?», - поддержали его коллеги-депутаты.Подготовку к рассмотрению данного пункта повестки оценили, как плохую. Депутаты, на самом деле, ждали доклад о всей картине по доходной части бюджета Улан-Удэ.«У нас на ремонт дорог в прошлом году было потрачено 700 с лишним миллионов рублей. А поступило в 2020 г. налогов в местный бюджет всего лишь 5,9 млн. рублей. В 2019 г. было под 7 млн… Странно получается – огромные суммы тратим на дорожный ремонт и это хорошо, но почему поступления налогов местный бюджет такие маленькие?», - спросил Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета.«Мы доклад готовили по неналоговым доходам. По заданному вопросу можем сказать, что подрядчики, субподрядчики работают, по итогам прошлого года проводили совещания, докладывали, что налоги выплачиваются, исходя из системы налогообложения, на которой они находятся», - ответил посланец «строительного» комитета мэрии.«Это, вообще, мизер. Вы же понимаете это? Нам нужна информация сколько организаций работало по дорогам в прошлом году, сколько имели местную «прописку», сколько людей в них работало, какие налоги они платили, какую систему налогообложения используют… Нужна более подробная информация. Потому что практически те же организации будут работать и в этом году. Мы бы не хотели, чтобы мы опять ничего не получили в местный бюджет», - высказался о «дорожно-строительных» поступлениях городского бюджета Чимит Бальжинимаев.Один из депутатов даже зачитал выдержку из результатов проведенного анализа – при значительных суммах финансирования работ по строительству и ремонту объектов города, рост налогов от данных предприятий практически не наблюдается.Положение парадоксальное.Чимит Бальжинимаев заявил, что данный вопрос повестки надо перенести на более поздний срок. Его поддержала депутат Людмила Пахомова. По итогам голосования, комитет горсовета тоже поддержал предложение.Попытки представителей городской исполнительной власти объясниться не удовлетворили депутатов. Мэрии дана неделя, чтобы вопрос подготовить более полно для нового рассмотрения.Второй вопрос заседания был подготовлен лучше. Его представил Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ. Речь шла о доходах муниципальной казны от договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В прошлом году по ним было привлечено 17,9 млн. рублей.В «коронавирусном» году отрасль наружной рекламы оказалась в трудном положении – рекламодателей стало заметно меньше.В городе даже было принято решение поддержать владельцев рекламных конструкций, которые занимают земельные участки в самых разных местах города, путем освобождения от платы по договорам. Это обошлось почти в 10 млн. рублей.Позднее указанные «выпавшие» доходы были компенсированы городу из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятия.«Стоит отметить, что несмотря на оказанную государственную поддержку, в 2020 г. рекламораспространители были вынуждены расторгнуть 24 договора на сумму 1474,38 тыс. руб., таким образом нивелировав положительный эффект от заключенных договоров практически на 40 процентов», - выступил Михаил Мясищев.Для сравнения, в 2019 г. было расторгнуто лишь четыре договора (на сумму 186 тыс. рублей).В настоящее время в Улан-Удэ заключено и действует 493 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальной земле, на общую годовую сумму 22,326 млн. рублей.Кроме того, по результатам торгов в 2021 г. запланировано привлечение 825 тыс. рублей. Будет проведена работа по четырем конструкциям, по которым срок действия договоров окончился в конце 2020 г. и двенадцати конструкциям, по которым окончится в текущем году. «Таким образом, план поступлений за 2021 г. превышает фактические показатели 2020 года на 28,9 процентов», - оптимистично подытожил чиновник мэрии.В городской Схеме размещения отдельно стоящих рекламных конструкций будут проведены некоторые корректировки. Например, 68 мест исключат, т. к. рекламодатели не проявляют к ним интереса, на торги никто не заявляется.Как доложили депутатам, по финансовым поступлениям есть резерв в виде торгов на заключение договоров на 91 место.«Но спрос на эти места со стороны операторов наружной рекламы не гарантирован», - отметил Михаил Мясищев.Анатолий Сахнов, зампред комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета спросил о задолженности и планах по сборам от госпошлин на услуги, которые оказывает «градостроительный» комитет мэрии.Выяснилось, что за 2020 г. поступления от госпошлин составили 730 тыс. рублей. План на нынешний год 1,5 млн. рублей. «Будем стараться выполнить», - пообещали депутатам.Задолженность по размещению рекламных конструкций на 1 марта составляла порядка двух миллионов рублей. Город намерен встретиться с должниками и обсудить путь решения проблемы.Оценивая планы по росту поступлений на 28,9 процента в сравнении с 2020 г., Анатолий Белоусов указал, что из-за пандемии минувший год не был показательным. Он пожелал представителям мэрии быть активнее, показывать амбициозность.Поступления по линии муниципального имущества тоже обещают нарастить.«Доходы от продажи имущества в 2020 г. составили 4,498 млн. рублей. Они были получены в результате приватизации здания по ул. Кабанской. В текущем году планируемый доход от приватизации муниципального имущества – 1,6 млн. рублей», - доложил представитель комитета по управлению имуществом и землепользованию мэрии Улан-Удэ.Недавно план приватизации был дополнен рядом помещений, но их уже долго пытались продать, но безуспешно. «Предлагаем не увеличивать в этом году доходы от продажи муниципального имущества», - пояснили депутатам.Поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в минувшем году составили 35 млн. рублей.«Данный уровень достичь не представляется возможным по причине уменьшения участков, подлежащих приватизации. Кроме того, Управлением Росреестра направлено письмо о неправомерности продажи земельных участков в собственность для целей, не связанных со строительством (в 2020 г. это принесло 1,6 млн. рублей - прим.) - с учетом позиции Росреестра, данных поступлений не планируется», - рассказали на заседании.Мэрия города обратилась за разъяснениями по спорному земельному моменту в Москву.Плюс ко всему от Росреестра пришло письмо о недопустимости предоставления участков по инициативе комитета в собственность для строительства индивидуальных жилых домов. Это тоже ударит по поступлениям в бюджет от продажи участков.В 2021 г. Росреестр уже отказал в госрегистрации двух договоров купли-продажи таких участков, реализованных по инициативе комитета по управлению имуществом города. «Денежные средства возвращаются покупателям участков», - констатировал положение представитель комитета.В том году от продажи земельных участков поступило 20,3 млн. рублей. Соответственно, нынче часть данных доходов будет недополучена.В сфере муниципального имущества (продажа, аренда, доход от МУПов и т. д.) по каким-то направлениям ожидается спад, по каким-то рост.В ходе обсуждения, Анатолий Сахнов привлек внимание представителей мэрии к тому, что в городе было немало договоров, по которым земля предоставлялась на неопределенный срок. «И многие такие земельные участки стоят пустые», - напомнил он.Был поднят вопрос о земельных участках, занятыми металлическими гаражами. Выяснилось, что скоро будет разрабатываться схема размещения металлических гаражей и те будут должны размещаться в соответствии с ней. Депутат Людмила Пахомова спросила о ситуации с платой ПАО «ТГК-14» за аренду муниципальных теплотрасс. Как известно, сегодня идут суды на тему размера арендной платы.В горсовета намерены постоянно держать в зоне внимания вопросы, связанные с доходной частью бюджета Улан-Удэ.Фото: «Номер один»