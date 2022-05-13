На Украине героически погиб десантник 11 ДШБ из Тункинского района

4 мая 2022 года в ходе специальной операции на территории Украины героически погиб Гвардии сержант, заместитель командира взвода - командир боевой машины десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Дмитрий Яковлев. Об этом сообщает Тунка-инфо.24/7Указом президента РФ за проявленный героизм посмертно награжден Орденом «Мужества».Дмитрий Александрович Яковлев родился 24 марта 1993 года в селе Туран Тункинского района Республики Бурятия в семье Александра Петровича и Светланы Валентиновны Яковлевых, воспитавших троих замечательных сыновей: Андрей, Алексей и Дмитрий. Дмитрий был младшим сыном.Дмитрий учился с 1 по 11 классы в МБОУ «Туранская средняя общеобразовательная школа» Тункинского района Республики Бурятия. По отзывам учителей, обладал хорошими способностями по учебным предметам, к учебе относился ответственно.Принимал активное участие в общественной жизни школы и класса. Отличался трудолюбием, добротой и ответственным отношением ко всем поручениям. Имел много друзей, среди друзей и односельчан пользовался большим уважением и авторитетом.Трепетно и чутко относился к своим родителям, друзьям. При первой возможности оказывал помощь и поддержку тем, кто нуждался в этом.После окончания родной Туранской школы в 2010 году Дмитрий поступил в Техникум строительства и городского хозяйства по специальности сварщик электро-газосварочных работ.Весной 2011 года был призван в ряды Российской Армии, проходил срочную службу в поселке Горный Читинской области на должностях электрик-стрелок, старший электрик-стрелок, командир отделения.Вернувшись, недолго работал по специальности.Служба в армии оставила глубокий след в душе парня, и по зову сердца в декабре 2012 году Дмитрий оказался в рядах вооруженных сил, подписав контракт.С декабря 2012 года по январь 2017 года служил в должности заместителя командира боевой машины – наводчик оператор десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (на БМП).С января 2017 командир отделения – командир боевой машина десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - на БМД, БМП.В феврале 2013 года добровольцем был направлен в служебную командировку на территорию Северного Кавказа в Республику Дагестан. Принимал участие в контртеррористических операциях.В октябре 2013 году Дмитрий принимал участие в международном совместном российско-индийском учении по обмену опытом «Индра 2013» на полигоне Махаджан, расположенном на территории штата Раджастан, Индия.В 2019, 2020, 2021 годах принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.Награжден медалями «Участник боевых операций в Сирии», «Укрепление боевого содружества», нагрудным знаком «За службу на Кавказе», многочисленными ведомственными наградами и благодарностями.У Дмитрия остались супруга Анастасия и сын Егор, 2 года.