Бурятия и Российская академия наук впервые подписали соглашение о сотрудничестве

В его центр поставят безуглеродную энергетику, байкальскую проблематику и восточную медицину



Взаимодействие по использованию научного потенциала Российской академии наук в области сохранения экологии на Байкальской природной территории и научных разработок в сфере традиционной и инновационной медицины. Таков предмет соглашения о сотрудничестве, которое подписали президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Также будет проводиться совместная работа по подготовке кадров и грантовой поддержке, по проведению научно-образовательных мероприятий, по практическому применению разработок ученых из Бурятии в различных отраслях экономики.



По словам президента РАН Александра Сергеева, в сфере медицинской и экологической направленности сотрудники отделений Российской академии наук достигли определенных разработок, которые можно применить на территории байкальских регионов. Глава академии наук подчеркнул, что ученых РАН интересуют разработки на основе традиционной восточной медицины, практикуемой в Бурятии.



«Сейчас очень важной является экологическая повестка и все вопросы, связанные с экологией байкальских регионов. В том числе, обсудим с коллегами как, не подорвав, а наоборот, развивая нашу экономику постепенно переходить к безуглеродной или минимально углеродной энергетике. Разработки в сфере медицины у республики также уникальные, это касается и первого экспресс-теста на ковид, и искусственной кожи, и традиционной медицины», - рассказал Александр Сергеев.



Глава Бурятии отметил, что Байкальский научный центр Сибирского отделения РАН имеет на сегодняшний день порядка 58 разработок, основанных на рецептурах восточной медицины.



«У нас большие планы с Байкальским научным центром по тем разработкам, которые касаются БАДов на основе наших лекарственных растений, мы видим в этом потенциал и сейчас прорабатываем вопрос по сбору дикоросов. Использование тех рецептур, которые имеются в БНЦ, дает нам возможность коммерциализировать научную работу, которая была проведена в сфере традиционной медицины. Также я бы хотел высказать большую благодарность Сибирскому отделению РАН за помощь и поддержку, когда решался вопрос по стокам в Байкал, когда мы решили эту экологическую задачу. Авторитет академии наук сыграл решающую роль в этом вопросе», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Научный руководитель Бурятского научного центра СО РАН Борис Базаров добавил, что республика впервые заключает соглашение с Российской академией наук.



«Почему это нужно? Требуется авторитет всей нашей могучей российской науки, чтобы поддержать регионы в плане пространственного развития нашей страны. Нужно выработать те программы, которые поддержали бы не только фундаментальную, но и значительную часть прикладной науки. Очень важно, что инициатива исходила от самого Александра Михайловича, исходя из вопросов Байкала, байкальского природопользования и колоссального интереса дальнейшего сотрудничества России с восточной Азией. Что касается наших интересов, то они совершенно определенные, они существуют в виде байкальской проблематики, о которой неоднократно говорит президент России Владимир Путин. И еще один из важных вопросов касается развития восточной медицины. Покажем всю историю вопроса, который существует у нас, чтобы в РАН освоили тот накопленный потенциал, который существует в Бурятии», - сказал Борис Базаров.



Фото: egov-buryatia.ru

