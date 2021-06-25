Житель Бурятии просит вид на жительство в США у Джо Байдена

Предприниматель-инвалид , который являлся «витриной» успеха в СМИ, говорит, что отчаялся



В Бурятии в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видеообращение от местного бизнесмена Алексея Семенова. Мужчина с инвалидностью, прославившийся в местных и федеральных СМИ успехами в бизнесе , рассказывает о своей жизни во время коронавируса и о том, как его подвело правительство.



- Господин президент, меня зовут Семенов Алексей, я родился и вырос в городе Улан-Удэ. Так получилось, что 1998 году, в возрасте 20 лет, только придя с армии, я попал в аварию и с тех пор передвигаюсь на инвалидной коляске. Но я ни секунды не унывал, я всегда развивался, шел вперед, учился и работал, до недавнего времени у меня был свой бизнес – небольшая мастерская по ремонту автомобилей, - рассказывает Алексей.





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Далее, житель Бурятии рассказал о том, что когда пришла пандемия коронавируса, правительство ввело локдаун и сообщило, что улан-удэнцу нужно временно закрыть его предприятие, а ему будет оказана материальная помощь и его освободят от налогов.



- Я, как законопослушный гражданин, закрылся, не работал весь указанный период. Но так получилось, что осенью прошлого года я очень серьезно заболел на нервной почве, мне вырезали гангрену, в итоге в больнице я еще заболел и коронавирусом. До сих пор я сижу практически на костях, делаю постоянные перевязки. Но это – не проблема, я все равно хочу жить, развиваться, работать. Когда пришел период уплаты налогов за прошлый год, мне сказали: «Плати с пени». Я сказал: «Так вы же сказали, что я не буду платить налоги!». Но мне сказали платить, арестовали все мои счета, я вынужден был взять кредит, заплатить налог за тот период, когда я не работал, - объясняет Семенов.



В связи с этой ситуацией, улан-удэнец решил обратиться к Джо Байдену.



- Я решил обратиться к вам, чтобы вы в виде исключения предоставили мне и моей семье вид на жительство в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что Америка – страна возможностей, свободная страна, и там я буду жить и радоваться жизни, почувствую себя человеком. Я не говорю, что я не люблю свою родину, я в определенной степени патриот. Но так получается, что на сегодняшний день на моей родине мне больше не во что и некому верить, - закончил обращение Алексей Семенов.



Кроме того, мужчина добавил, что просит жителей не осуждать его, что это – очень выстраданное решение.



Отметим, Алексей Семенов – весьма известный предприниматель Бурятии с уникальной историей, который уже попадал в поле зрения СМИ и даже федеральных каналов России.



Улан-удэнцы поддержали земляка и сейчас. В комментариях они выразили негодование из-за всей ситуации: «Вот это крик души», «Довели», «Страна, ты где?!», пишут в комментариях.



- Я слушала его, и на глазах слёзы. И от того, что жалко по-человечески этого пока ещё гражданина России, и от того что мне стыдно за наше государство. Сказать - не обязательно сделать! Наплевать на народ! Никаких возможностей жить полной жизнью, или хотя бы не беспокоится о том, что завтра ты не будешь нищим! Я искренне желаю вам здоровья, - пожелала горожанка.



- Вот и реальный отзыв от человека, которому была оказана «поддержка», - высказались в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Россия «заботится о своих гражданах», - иронизируют там же.



Стоит отметить, что сейчас в республике проходит встреча общественной организации бизнеса «Опоры России». Ее деятельность должна быть направлена на помощь и развитие малого и среднего предпринимательства. Поддержать бы ее членам во время этого форума Алексея Семенова, но, как оказалось,





фото: скриншот из видео В Бурятии в паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видеообращение от местного бизнесмена Алексея Семенова. Мужчина с инвалидностью, прославившийся в местных и федеральных СМИ успехами в бизнесе , рассказывает о своей жизни во время коронавируса и о том, как его подвело правительство.- Господин президент, меня зовут Семенов Алексей, я родился и вырос в городе Улан-Удэ. Так получилось, что 1998 году, в возрасте 20 лет, только придя с армии, я попал в аварию и с тех пор передвигаюсь на инвалидной коляске. Но я ни секунды не унывал, я всегда развивался, шел вперед, учился и работал, до недавнего времени у меня был свой бизнес – небольшая мастерская по ремонту автомобилей, - рассказывает Алексей.Далее, житель Бурятии рассказал о том, что когда пришла пандемия коронавируса, правительство ввело локдаун и сообщило, что улан-удэнцу нужно временно закрыть его предприятие, а ему будет оказана материальная помощь и его освободят от налогов.- Я, как законопослушный гражданин, закрылся, не работал весь указанный период. Но так получилось, что осенью прошлого года я очень серьезно заболел на нервной почве, мне вырезали гангрену, в итоге в больнице я еще заболел и коронавирусом. До сих пор я сижу практически на костях, делаю постоянные перевязки. Но это – не проблема, я все равно хочу жить, развиваться, работать. Когда пришел период уплаты налогов за прошлый год, мне сказали: «Плати с пени». Я сказал: «Так вы же сказали, что я не буду платить налоги!». Но мне сказали платить, арестовали все мои счета, я вынужден был взять кредит, заплатить налог за тот период, когда я не работал, - объясняет Семенов.В связи с этой ситуацией, улан-удэнец решил обратиться к Джо Байдену.- Я решил обратиться к вам, чтобы вы в виде исключения предоставили мне и моей семье вид на жительство в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что Америка – страна возможностей, свободная страна, и там я буду жить и радоваться жизни, почувствую себя человеком. Я не говорю, что я не люблю свою родину, я в определенной степени патриот. Но так получается, что на сегодняшний день на моей родине мне больше не во что и некому верить, - закончил обращение Алексей Семенов.Кроме того, мужчина добавил, что просит жителей не осуждать его, что это – очень выстраданное решение.Отметим, Алексей Семенов – весьма известный предприниматель Бурятии с уникальной историей, который уже попадал в поле зрения СМИ и даже федеральных каналов России. Как писал «Номер один» , мужчина стал героем Первого канала, ведь, несмотря на инвалидную коляску, он стал звездой спорта, успешным бизнесменом, счастливым мужем и отцом. В 2016 году мужчина вдохновил не только жителей Бурятии, но и всей страны своим примером и активной жизненной позицией – после эфира многие отправляли письма Алексею со своей историей.Улан-удэнцы поддержали земляка и сейчас. В комментариях они выразили негодование из-за всей ситуации: «Вот это крик души», «Довели», «Страна, ты где?!», пишут в комментариях.- Я слушала его, и на глазах слёзы. И от того, что жалко по-человечески этого пока ещё гражданина России, и от того что мне стыдно за наше государство. Сказать - не обязательно сделать! Наплевать на народ! Никаких возможностей жить полной жизнью, или хотя бы не беспокоится о том, что завтра ты не будешь нищим! Я искренне желаю вам здоровья, - пожелала горожанка.- Вот и реальный отзыв от человека, которому была оказана «поддержка», - высказались в паблике «Весь Улан-Удэ».- Россия «заботится о своих гражданах», - иронизируют там же.Стоит отметить, что сейчас в республике проходит встреча общественной организации бизнеса «Опоры России». Ее деятельность должна быть направлена на помощь и развитие малого и среднего предпринимательства. Поддержать бы ее членам во время этого форума Алексея Семенова, но, как оказалось, «Опоре…» важней банкеты на Байкале.фото: скриншот из видео