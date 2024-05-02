Житель Бурятии сдал найденный ствол

Житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал в Росгвардию ствол от ружья.«Мужчина рассказал, что при уборке в старом гараже он обнаружил под настилом мешок, внутри которого лежал оружейный ствол. Гражданин – любитель охоты и законопослушный владелец оружия, зная об ответственности за незаконное хранение оружия, принес находку в Росгвардию. За добровольную сдачу основной части оружия по результатам проверки мужчина получит денежное вознаграждение», - рассказали в ведомстве.Ствол от двуствольного гладкоствольного ружья марки «ТОЗ-БМ» калибром 16 мм передан на экспертизу и последующее уничтожение.Росгвардия напоминает, что в случае добровольной сдачи незаконного оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение в размере до 10 тысяч за 1 единицу незаконного оружия, взрывчатых веществ, основных частей оружия или боеприпасов.Фото: Росгвардия Бурятии