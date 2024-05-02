Общество 02.05.2024 в 10:08

В Бурятии врачи подарили вторую жизнь новорожденной девочке

Они провели уникальную операцию по коррекции врожденной патологии
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии врачи подарили вторую жизнь новорожденной девочке

В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы провели уникальную операцию новорожденной девочке, поступившей к ним уже на следующие сутки после родов. Малышке сделали коррекцию врожденной патологии - диафрагмальной грыжи (расхождение мышц диафрагмы).

«Во время операции хирурги использовали малоинвазивный метод. Свои действия они видели и контролировали на экране монитора. Операция прошла без технических осложнений. Малышку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она шла на поправку и крепла. На четвертые сутки ребенок стал самостоятельно дышать, состояние ребенка стабилизировалось. После двух недель, проведенных в реанимации, малышку перевели в палату, где уже ее ждала мама», - рассказали в пресс-службе Детской республиканской клинической больницы.

- Врачи ДРКБ подарили нашей доченьке второй День рождения. Хирурги провели операцию по спасению ребенка, а неонатологи помогли выходить. Здесь в отделении интенсивной терапии работают настоящие ангелы. Все делают с душой, от сердца. Очень хорошее отношение. Наша семья очень благодарна всем, кто принимал участие по спасению нашей малышки, - поделилась мама девочки.

«На днях малышку выписали из больницы и скоро ей исполняется месяц. Дома её с нетерпением ждала любимая семья. Брат и сестра наконец-то увидели свою сестренку», - уточнили в ДРКБ.

Как отмечают специалисты, ранее новорожденных с диафрагмальной грыжей хирурги оперировали открытым способом, через разрез грудной клетки, что всегда весьма травматично для младенца и требует длительного выхаживания и восстановления. На сегодняшний день юным пациентам ДРКБ стал доступен и малоинвазивный метод по коррекции данной патологии. Это стало возможным благодаря проекту «Развитие эндоскопической детской хирургии», который был внедрен в больнице с 2021 года.

Фото: пресс-служба ДРКБ

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ДРКБ операция новорожденной

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