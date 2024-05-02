Происшествия 02.05.2024 в 09:48
В Бурятии ветер сдул опору ЛЭП
Происшествие случилось в Заиграевском районе
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», шквалистый ветер, обрушившийся на Бурятию вечером 30 апреля, привел к многочисленным авариям на электросетях. Так, в Заиграевском районе в районе этнокомплекса «Степной кочевник» из-за штормового ветра обрушилась опора ЛЭП, сообщил вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7».
Напомним, от штормового ветра пострадали энергосистемы Улан-Удэ и многих районов республики, без света остались десятки тысяч потребителей. Как сообщили в филиале «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», специалисты компании приступили к восстановительным работам уже ночью 1 мая. В них были задействованы 24 бригады: 107 энергетиков и 24 единицы спецтехники.
Фото: ТК «Весь Улан-Удэ»
Напомним, от штормового ветра пострадали энергосистемы Улан-Удэ и многих районов республики, без света остались десятки тысяч потребителей. Как сообщили в филиале «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», специалисты компании приступили к восстановительным работам уже ночью 1 мая. В них были задействованы 24 бригады: 107 энергетиков и 24 единицы спецтехники.
Фото: ТК «Весь Улан-Удэ»
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