Главные проблемы: дефицит больничных мест и врачей; растущая смертность

Алексей Цыденов в очередной раз просит население республики сидеть дома



В Бурятии больше 3 тысяч коек в больницах занято пациентами с коронавирусом. Пять дней подряд в день от ковида умирает 20!!! и более человек! В сутки уходит почти 20 тонн кислорода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Это показывает насколько тяжело дышать больным. Баллоны с кислородом в больничных системах не успевают переставлять, - сказал он. - Уже спортсмены пришли на помощь помогают переставлять баллоны, поскольку они тяжелые, переносить их медперсонал уже не может. Безусловно, долго так продолжаться не может, наши медики пусть и с железной волей, но, к сожалению, сами не железные, просто поломаются и физически, и морально. И тогда вообще нас некому будет лечить».



«Ситуация тяжелая. Главная проблема это нехватка больничных мест, нехватка врачей и растущая смертность от ковида, – отметил он. - Уже сейчас весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. При этом надо напомнить, что мы остановили всю плановую медицинскую помощь. А люди не только ковидом болеют. И им тоже нужна помощь, но они ее получить не могут. Сидят и реально страдают дома, в ожидании, когда больницы освободятся от ковидных больных. Больницы принимают только в экстренных случаях.

Много раз уже говорилось, но я повторю – ковид изменился. Инфекция стала более заразной, более агрессивной. Болеют и старые, и молодые, новорожденные болеют. К сожалению, и умирать стали в том числе и молодые», - напомнил Алексей Цыденов.



«Поэтому нам необходимо принять все возможные меры для перелома ситуации. Надо снизить заражение. А это возможно только если перестать общаться. Перестать контактировать. Перестать передавать заразу друг другу.



Вакцинация безусловно помогает, но в республике миллион жителей, а вакцинировано и первым, и вторым компонентом пока только 131 тысяча человек (первым компонентом 171 тысяча). Темпы вакцинации не достаточные. И даже, если сейчас всем разом поставить вакцину, то с учетом применения и первого, и второго компонента иммунитет сформируется не раньше, чем через месяц. Но мы и не вакцинируем всех сразу. В лучшем случае 60% к сентябрю», – говорит глава республики.



«Ранее переболевшие тоже имеют антитела, но у большинства они уже в недостаточном объеме, поскольку прошло уже более полугода после болезни. Для остановки болезни единственная действенная мера — это разобщение. Сейчас надо прервать цепочку передачи заразы. Поэтому – локдаун! Поэтому сидим дома! Домашняя самоизоляция! Две недели не такой большой срок. В принципе, это вообще не срок. Вспомните осенний локдаун, тоже двухнедельный. Его уже никто и не помнит, но он тогда позволил переломить ситуацию», - напомнил Алексей Цыденов.



«Две недели дома!

Да, неудобно!

Да, жара!

Да, скучно!

Да, родня зовет приехать!

Да, страдает бизнес!

Да, потеря в доходах!

Да, никто не отменял кредитов и прочих счетов!

Да, дети дома выносят мозг!

Но в итоге!

Раздраженные и недовольные, но живые!

Родня обиженная, но живая!

С просевшим бизнесом, но живые!

С долгами, но живые!

Злые дети, но живые!



ЕСЛИ ЖИВ, ЕСЛИ ЗДОРОВ, ТО ВСЁ ОСТАЛЬНЫЕ ПОПРАВИМО!



«Мною издан указ, в котором описано, кто продолжает работать, а кто нет. Если коротко, то работают учреждения здравоохранения; продуктовые магазины; магазины товаров первой необходимости (обувной магазин, где на полку поставили кусок мыла, как товар первой необходимости, работать не будет); аптеки; непрерывные производства (железная дорога, энергетики, банки, связь, транспорт, ЖКХ, топливные и пр.); работы в основном на открытом воздухе (стройка, ремонт, отнесенные к выполнению нацпроектов); госучреждения, оказывающие услуги гражданам и др; гостиницы, отели и официально оформленные места размещения.



Все, кто продолжают работать регистрируются на «Работающей Бурятии». На 19:00 накануне там уже согласовано около семисот заявок и по пятистам дан отказ. Что касается федеральных сетей – «СпортМастер», «МВидео» и пр. Обратился в правительство России за согласованием о закрытии и этих о закрытии и данных сетей. Иначе будет не справедливо.



Что касается гостиниц и отелей, в том числе на Байкале. Работают. Минтуризма Бурятии издало приказ, определивший перечень мест размещения, которые продолжают работать. Таких 193! По сути это все легально работающие, которые Роспотребнадзор знает и может проверить. Кто может туда заселяться? Все! И из других регионов и из республики. Но! только по предварительной брони! и только! с отрицательным анализом на ковид или справкой о вакцинации на руках!



На основных дорогах выставляются посты. Будут выборочно проверять водителей и пассажиров на предмет обоснованности выезда из города. Если едете в отель, гостиницу, на базу отдыха, то на руках должно быть подтверждение брони и справка по анализам или вакцинации. Почему только из города? Потому что в городе основная зараза.



Ехать из города можно на дачу или домой в район по прописке. Если дача, то с документами, подтверждающими, что дача есть и она ваша. В общем в указе и в комментариях всё есть», заметил Алексей Цыденов

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На сайте работающаябурятия.рф есть и телефоны горячих линий всех министерств, и ответы на часто задаваемые вопросы.Меры поддержки для людей и бизнеса тоже будут.



«Первыми закрыли лагеря дневного пребывания. Но детям, которые должны были ходить в дневные лагеря (боле 25 тысяч), выдадим сухпайки по норме исходя из количества дней, ранее предусмотренных для пребывания в лагере. Потому что есть семьи, в которых питание детей в лагере было значимым.



Для закрытого бизнеса предусматриваем отсрочку по кредитам и займам, выданным республиканскими фондами; освобождение от арендной платы за государственной и муниципальное имущество и объекты недвижимости. Прорабатываем и дополнительные меры для МСП из перечня наиболее пострадавших, попавших под локдаун, в том числе и самозанятых.



Аттракционам, кинотеатрам, общепиту в торговых центрах и другим, закрытым первыми, еще до общего локдауна, будут прямые субсидии на зарплату персонала из расчета МРОТ плюс начисления.



САМОЕ ГЛАВНОЕ! Результат будет, если мы все вместе эти две недели сами будем ответственными! Не будем искать лазейки, а будем сидеть дома. Не поедем из города к родне в район и не повезем в район заразу, а будем сидеть дома! Просто посидим дома.



P.S. Земляки! давайте объединимся как мы умеем! Две недели! Мы сильнее чем ковид! Нам просто надо посидеть дома! Две недели!», - убежден глава республики.



Фото: facebook.com

