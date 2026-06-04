Жителей Улан-Удэ отправят в виртуальное путешествие в 1666 год

На площади Советов Улан-Удэ в течение нескольких дней будут показывать лазерное шоу. Его анимация свяжет воедино прошлое и настоящее столицы нашей республики.

- Зрители смогут совершить виртуальное путешествие в 1666 год – к истокам Удинского острога – и своими глазами увидеть его превращение в современный, развивающийся город. Трансляция покажет главные достопримечательности и раскроет их исторический контекст, отразив такие ключевые ценности, как единство, дружба, труд и крепость семейных уз, - отметили в мэрии города.

Показывать лазерное шоу будут с 8 по 11 июня – в 22:00, 22:30, 23:00 и с 12 по 14 июня – в 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00.

Фото: мэрия города