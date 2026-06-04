Педагог из Бурятии отмечает 105-летний юбилей

В Бурятии сегодня, 4 июня, чествуют долгожительницу, труженицу тыла, вдову участника Великой Отечественной войны. Лидия Ивановна Жарникова отмечает свой юбилей – ей исполнилось 105 лет, сообщили в минсоцзащиты республики.

Женщина – родом из Астрахани, выросла в рабочей многодетной семье. В 1940 году после окончания Горьковского педагогического училища ее направили по распределению в Кяхтинский район Бурятии, где она работала учителем начальных классов. В годы Великой Отечественной войны трудилась учителем начальных классов, помощником секретаря районного Комитета Коммунистической партии СССР.

«В свободное от работы время активно участвовала в сборе средств для фронта и проводила агитационную работу, организовывала молодежь для проведения концертов, соревнований, с целью поддержания трудового настроя тружеников села. После войны продолжила работать в школе в Кяхтинском районе, потом меня назначили директором», - вспоминает юбиляр.

Стаж работы в образовании у долгожительницы составляет более 40 лет. За свой труд она получила множество наград, включая медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», орден Трудового Красного Знамени, имеет звание «Отличник народного образования», награждена юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Лидия Ивановна вышла замуж за участника ВОВ, председателя колхоза и зоотехника Жарникова Якова Ивановича. Пара воспитала двух сыновей и дочь.

Сегодня женщина проживает в семье дочери и окружена заботой, теплом и вниманием многочисленных внуков, правнуков и праправнуков.