Происшествия 04.06.2026 в 09:44

В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп пенсионера

Пожар случился в СНТ «Восход»
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Текст: Карина Перова
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп пенсионера
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии минувшей ночью загорелся дом в СНТ «Восход». Пожар унес жизнь одного человека.

Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 69-летнего мужчины без признаков жизни. Пожар полностью уничтожил кровлю дома на площади 56 кв. метров.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На ликвидацию возгорания были задействованы 17 человек и 4 единицы техники МЧС России и ГПС республики.

«Открытое горение было ликвидировано в течение получаса», - добавили в ГУ МЧС по Бурятии.

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