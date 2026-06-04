Происшествия 04.06.2026 в 09:44
В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп пенсионера
Пожар случился в СНТ «Восход»
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии минувшей ночью загорелся дом в СНТ «Восход». Пожар унес жизнь одного человека.
Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 69-летнего мужчины без признаков жизни. Пожар полностью уничтожил кровлю дома на площади 56 кв. метров.
«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию возгорания были задействованы 17 человек и 4 единицы техники МЧС России и ГПС республики.
«Открытое горение было ликвидировано в течение получаса», - добавили в ГУ МЧС по Бурятии.