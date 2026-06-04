В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп пенсионера

В Заиграевском районе Бурятии минувшей ночью загорелся дом в СНТ «Восход». Пожар унес жизнь одного человека.

Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 69-летнего мужчины без признаков жизни. Пожар полностью уничтожил кровлю дома на площади 56 кв. метров.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На ликвидацию возгорания были задействованы 17 человек и 4 единицы техники МЧС России и ГПС республики.

«Открытое горение было ликвидировано в течение получаса», - добавили в ГУ МЧС по Бурятии.