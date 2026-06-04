У 85-летней бабушки увели 400 тысяч, пригласив в администрацию Улан-Удэ

85-летняя пенсионерка из Улан-Удэ отдала курьеру мошенников 400 тысяч рублей, поверив в их сказочную историю про оформленную на ее имя доверенность и необходимость спасения личных сбережений. 3 июня она обратилась в полицию с заявлением.

Как рассказали в МВД республики, всё началось со звонка от администрации города и приглашения на празднование Дня России как заслуженного пенсионера. Пожилая женщина отказалась идти из-за проблем с ногами и звонивший предложил доставить подарок вместе с пенсией, попросив продиктовать номер СНИЛС.

Спустя некоторое время ей снова позвонили, но уже из военной прокуратуры, сказав, что мошенники оформили на ее имя доверенность и теперь ее квартире и сбережениям угрожает опасность. Для решения вопроса женщине предложили связаться с адвокатом, у которого наготове была инструкция по дальнейшим действиям.

- Для спасения сбережений в сумме 400 тысяч рублей женщине сказали задекларировать деньги, но сделать это надо было в другом городе, поэтому отправили к ней специального курьера. В назначенный день в домофон позвонил мужчина, пенсионерка открыла дверь и впустила незнакомца. Ему она передала 400 тысяч, которые он положил в рюкзак и скрылся. После его ухода женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в МВД.

Фото: нейросеть