Мэр Улан-Удэ участвует в 43-м форуме Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

В Горно-Алтайске сегодня стартовал 43-й форум Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В мероприятии принимает участие мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«Для меня это не просто конференция, а возможность привезти в Улан-Удэ самые свежие и рабочие идеи для развития нашего города. Мы рассматриваем стратегические вопросы развития: от экономики и инфраструктуры до реализации национальных проектов», - сообщил Игорь Шутенков в своем канале в мессенджере «МАКС».

Улан-удэнский градоначальник обсудит с коллегами из Красноярска, Иркутска, Хабаровска и других городов механизмы привлечения инвестиций в условиях текущей экономической ситуации. Отдельный блок посвящен оптимизации муниципальных бюджетов и поиску новых источников дохода.

В столице нашей республики сейчас решают схожие задачи: как сделать городскую среду комфортнее, как привлечь финансирование, как эффективно работать с бюджетом.

«Общение с коллегами из Сибири и Дальнего Востока – лучший способ узнать, какие решения уже доказали свою эффективность, и не повторять чужих ошибок. Уже наметили несколько направлений для сотрудничества с администрациями других городов. Обмен опытом и лучшими практиками позволяет нам, не изобретая велосипед, внедрять у себя в городах самые эффективные модели управления. Уверен, что участие в работе АСДГ принесёт Улан-Удэ реальную пользу», - заключил Игорь Шутенков.