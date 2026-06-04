Жители Бурятии смогут сообщать о проблемах при получении медпомощи в «MAX»

В Бурятии в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» создали медицинский чат для помощи пациентам в национальном мессенджере «МАКС».

Консультацию представителей медицинских организаций могут получить люди, столкнувшиеся с проблемами при получении медицинской помощи – нарушением сроков ожидания, сложностями с записью к врачу или вызовом врача на дом, получением льготных лекарств, навязыванием платных услуг, нарушением этики и деонтологии, отсутствием четкой маршрутизации пациента.

«В чате нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарств, проверить наличие лекарств в аптеках, решать вопросы экстренной госпитализации, работы скорой помощи или постановки диагноза. Для этого по-прежнему нужно личное обращение к врачу или вызов скорой», - предупредили в минздраве Бурятии.

Чат работает по принципу «вопрос-ответ» с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 (по местному времени). Сейчас в нем состоит свыше 3300 тыс. человек.

Присоединиться можно по ссылке: https://max.ru/join/AePjWTHsNPba5sf8lBgXAx8ko6l4r_fZcwUgSUKB9sI.