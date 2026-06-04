Бурятия вошла в десятку лучших регионов по лечению и диагностике диабета

С 26 по 29 мая в Москве прошел XI Национальный конгресс эндокринологов, на котором очень высоко оценили успехи бурятской эндокринологической службы. Бурятия вошла в топ-10 лучших регионов России, подтверждая эффективность проводимой работы по диагностике, лечению и мониторингу пациентов с диабетом.

Главному внештатному эндокринологу республики, заведующей республиканским эндокринологическим центром РКБ им. Н.А. Семашко, Даримы Нимаевой была вручена Благодарностью от ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова».

- Успешное выступление и полученные награды на столь представительном форуме являются свидетельством высокого уровня оказания медицинской помощи населению Бурятии и профессионализма местных специалистов. Мы поздравляем коллектив республиканского эндокринологического центра, всю эндокринологическую службу Бурятии и лично Дариму Эдуардовну Нимаеву с заслуженными наградами, - отметили в Республиканской клинической больнице.

Фото: РКБ