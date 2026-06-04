Общество 04.06.2026 в 10:21

В Бурятии будут судить иностранца за контрабанду 11 тысяч патронов

Мужчина хранил боеприпасы в личном автомобиле
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии будут судить иностранца за контрабанду 11 тысяч патронов
Фото: УФСБ России по Республике Бурятия

В Бурятии будут судить иностранца за контрабанду боеприпасов (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ) и их незаконное приобретение, хранение и перевозку (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, с октября 2025-го по апрель 2026 года обвиняемый, не имея разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, хранил в личном автомобиле свыше 11 тысяч патронов.

«Планируя выехать с территории Российской Федерации, при прохождении таможенного контроля он скрыл факт наличия при себе свыше 11 тыс. боеприпасов, которые подлежат обязательному таможенному декларированию», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направили в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в УФСБ России по Республике Бурятия отмечали, что это патроны кольцевого воспламенения, калибра 22 LONG RIFLE со стальной гильзой. Они предназначены для спортивного и охотничьего нарезного оружия «Стандарт».

Теги
контрабанда патроны

Все новости

В Бурятии за поддельную медсправку сельчанина обвинили в мошенничестве
04.06.2026 в 14:09
Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения
04.06.2026 в 14:00
Налог на импортную технику перенесут на декабрь
04.06.2026 в 13:52
Предпринимателям Бурятии помогут перейти на «1С: Бухгалтерия» на льготных условиях
04.06.2026 в 13:51
На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей
04.06.2026 в 13:23
Якутии спишут долги на 37 миллиардов рублей
04.06.2026 в 13:14
Директор предприятия ответит за придавленного насмерть работника
04.06.2026 в 13:00
Незаконникам в Бурятии выдали штрафов почти на 2 млн рублей
04.06.2026 в 12:57
В Тункинском нацпарке в Бурятии проходит «перепись» медведей
04.06.2026 в 12:32
Улан-удэнку оштрафовали на 80 тысяч за нападение на полицейского
04.06.2026 в 12:21
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Бурятии за поддельную медсправку сельчанина обвинили в мошенничестве
Мужчина не хотел тратить время на прохождение медосмотра
04.06.2026 в 14:09
Глава Бурятии затронул на ПМЭФ тему льготного лекарственного обеспечения
Алексей Цыденов поднял вопросы дальнейшего совершенствования этой системы
04.06.2026 в 14:00
Налог на импортную технику перенесут на декабрь
Введение технологического сбора на смартфоны и компьютеры отложат после сентябрьских выборов в Госдуму
04.06.2026 в 13:52
На севере Бурятии приступили к капремонту тепловых сетей
Работы ведутся в рамках мастер-плана
04.06.2026 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru