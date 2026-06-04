В Бурятии будут судить иностранца за контрабанду 11 тысяч патронов

В Бурятии будут судить иностранца за контрабанду боеприпасов (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ) и их незаконное приобретение, хранение и перевозку (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, с октября 2025-го по апрель 2026 года обвиняемый, не имея разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, хранил в личном автомобиле свыше 11 тысяч патронов.

«Планируя выехать с территории Российской Федерации, при прохождении таможенного контроля он скрыл факт наличия при себе свыше 11 тыс. боеприпасов, которые подлежат обязательному таможенному декларированию», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направили в Тункинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в УФСБ России по Республике Бурятия отмечали, что это патроны кольцевого воспламенения, калибра 22 LONG RIFLE со стальной гильзой. Они предназначены для спортивного и охотничьего нарезного оружия «Стандарт».