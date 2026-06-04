Общество 04.06.2026 в 11:00

Финансовая подушка под вопросом

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Текст: Дмитрий Родионов
Финансовая подушка под вопросом
Фото: архив «Номер один»

К началу года россияне держали на банковских вкладах рекордные 65 трлн рублей. Однако, как показывает исследование экономистов Ольги Кузиной и Дарьи Моисеевой, опубликованное на сайте Высшей школы экономики, эти средства распределены крайне неравномерно. Значительная часть семей по-прежнему лишена финансовой подушки безопасности, необходимой для защиты от непредвиденных расходов и потери дохода. В Бурятии население также испытывает трудности с формированием сбережений.

Исследование, охватившее более 6 тыс. россиян, проводилось в течение двух лет. В каждой волне на вопросы о сбережениях, долговой нагрузке и просрочках по кредитам отвечали около 900 участников, что позволило отследить динамику положения одних и тех же семей. Финансово неустойчивыми считались домохозяйства без накоплений или с кредитными платежами, превышающими 30% дохода.

Результаты исследования неутешительны: доля финансово неустойчивых семей выросла с 56% в середине 2023 года до 65% к осени 2025 года.

Экономист Анатолий Думнов из Улан-Удэ отмечает, что в нулевых и десятых годах, в период экономического роста, наблюдалось активное развитие сберегательной модели населения.

- Тогда реальный рост доходов и более низкая инфляция позволяли жителям Бурятии улучшать жилищные условия, приобретать автомобили и путешествовать. Однако с 2014 года начался период стагнации, сопровождавшийся снижением темпов роста доходов и ускорением инфляции. На этом фоне резко выросла закредитованность населения. Граждане, вынужденные направлять все свои средства на погашение кредитов и текущие расходы, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, не имеют возможности формировать сбережения, - отмечает он.


Особенно остро эта проблема стоит для пенсионеров республики, чьи реальные доходы за последние годы не только не увеличились, но и снизились из-за инфляции, превышающей индексацию выплат.

- Сегодня люди бы и рады откладывать средства на непредвиденные расходы, но не у всех получается из-за роста цен на ЖКХ и продукты, - говорит он.

Интересно, что проблема оказалась не столько в долгах, сколько в отсутствии привычки к накоплению. За время исследования доля россиян с чрезмерной кредитной нагрузкой снизилась с 7,6% до 6,1%. Однако, избавившись от долгов, многие семьи не начинают копить, направляя высвободившиеся средства на текущие расходы, так и не создавая резервный фонд.

Финансовые эксперты рекомендуют постепенно формировать резервный фонд, в идеале покрывающий расходы семьи за три месяца, включая оплату жилья, продуктов, кредитов и лекарств. Для расчета точной суммы можно воспользоваться специализированными калькуляторами бюджета. Необходимо сразу откладывать 10 - 20% от любого полученного дохода, не дожидаясь конца месяца. Важно настроить автоматический перевод определенной суммы или процента на отдельный накопительный счет в вашем банковском приложении сразу после поступления зарплаты. Следует проанализировать свои траты за последние два-три месяца для выявления и последующего сокращения необязательных расходов. Необходимо пересмотреть и отменить ненужные подписки, уменьшить частоту заказов готовой еды и избегать спонтанных покупок. Регулярное применение этих рекомендаций позволяет эффективно управлять личными финансами и успешно накапливать средства.

Создание финансовой подушки в период экономических сложностей обеспечит стабильность и спокойствие в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
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финансы бюджет

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