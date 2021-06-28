В Бурятии самый дорогой загородный коттедж продается за 21,5 млн рублей

Стоимость самого дорогого предложения на Дальнем Востоке в этой категории недвижимости - 55 млн рублей









Большинство частных коттеджей на Дальнем Востоке группируется в черте крупных городов, Тем не менее, база ЦИАН по Дальневосточному федеральному округу содержит сотни объектов, которые в полной мере могут считаться загородными домами. Они экспонируются в 10 из 11 субъектов федерации, входящих в состав округа. Исключение составляет только Чукотский автономный округ, где климатические условия практически исключают загородную жизнь. В каждом регионе эксперты Циан выявили наиболее дорогой лот и на основе этого критерия составили рейтинг предложения в рамках указанной категории жилья.



Первое место по дороговизне загородной недвижимости занимает Хабаровский край. Самый дорогой объект - двухэтажный коттедж площадью 428 кв. м с участком в 35 соток – продается за 55 млн рублей. Он построен в селе Воронежское-2 – в 300 м от берега Амура. Среди достоинств лота следует указать гараж (два машиноместа), баню, оснащенную камином, бассейн и благоустроенный участок, над которым работали ландшафтные дизайнеры.



На втором месте Амурская область. Столь высокой позицией регион обязан коттеджу из поселка Заречное в Зейском районе. Это новый двухэтажный дом (после его постройки прошло всего три года) с зимним садом, мансардой, эксплуатируемым цоколем. Он достанется новому покупателю вместе с двумя капитальными гаражами, баней, гостевыми домиками и 16 сотками земли. Владелец установил ценник в 45 млн рублей,



Третье место за Сахалинской областью. В окрестностях Южно-Сахалинска прайс на загородные дома поднимается до 35,5 млн рублей.. За такую сумму можно купить трехэтажный особняк площадью 480 кв. м с шестью спальнями, просторной обеденной зоной, домашним кинотеатром и тренажерным залом. На участке (15 соток) перед домом оборудован фонтан. Четвертое место занимает Камчатский край. Бюджетный максимум для загородных домовладений на сегодняшний день равен 32 млн рублей. Столько рассчитывает выручить собственник за двухэтажный коттедж с монолитным каркасом. Цоколь в нем отведен под сауну, спортзал и технические помещения. На первом этаже находятся кухня, гостиная и кабинет, на втором – спальная зона. В совокупности они занимают 301,9 кв. м.



Пятое мест у Приморского края. Самые дорогие частные домовладения Приморья расположены в городских границах Владивостока, Находки, Артема. Если же рассматривать именно загородное предложение, то верхней границей является отметка в 30 млн рублей. Таков прайс одноэтажного особняка площадью 163 кв. м из коттеджного поселка «Новая Земля» (Шмидтовка, Надеждинский район). Он построен из клееных балок на основе древесины ангарской сосны. При отделке использовались также оникс, натуральный камень и мозаичные панно. Дом укомплектован мебелью и сантехникой, привезенными из Италии и Германии. На участке (10 соток) есть бассейн с подогревом и гостевой коттедж, совмещенный с баней.



Ну, а за Бурятией седьмое место у Забайкальского края. В забайкальском селе Смоленка ценник чуть ниже – 20,6 млн рублей. Этот бюджет покроет покупку большого коттеджа из бруса, оснащенный мраморным камином, мини-парк в английском стиле, банный комплекс с оранжереей и бассейном, гостевой дом. Объект выставлен на продажу в феврале, и с тех пор потерял в цене 5,2 млн рублей.



В Якутии, Еврейской автономной области, в Магаданской области цены еще ниже, а число предложений скоромное.



Фото: ulan-ude.cian.ru Бурятия заняла шестое место в рейтинге ЦИАН по стоимости загородной недвижимости. Самый дорогой дом в республике сейчас продается за 21,5 млн рублей. Площадь коттеджа с баней, беседкой, гаражом 340 квадратных метров, площадь участка в селе Горячинск 20 соток. В Бурятии самой привлекательной загородной локацией является восточный берег Байкала, констатирует ЦИАН Большинство частных коттеджей на Дальнем Востоке группируется в черте крупных городов, Тем не менее, база ЦИАН по Дальневосточному федеральному округу содержит сотни объектов, которые в полной мере могут считаться загородными домами. Они экспонируются в 10 из 11 субъектов федерации, входящих в состав округа. Исключение составляет только Чукотский автономный округ, где климатические условия практически исключают загородную жизнь. В каждом регионе эксперты Циан выявили наиболее дорогой лот и на основе этого критерия составили рейтинг предложения в рамках указанной категории жилья.Первое место по дороговизне загородной недвижимости занимает Хабаровский край. Самый дорогой объект - двухэтажный коттедж площадью 428 кв. м с участком в 35 соток – продается за 55 млн рублей. Он построен в селе Воронежское-2 – в 300 м от берега Амура. Среди достоинств лота следует указать гараж (два машиноместа), баню, оснащенную камином, бассейн и благоустроенный участок, над которым работали ландшафтные дизайнеры.На втором месте Амурская область. Столь высокой позицией регион обязан коттеджу из поселка Заречное в Зейском районе. Это новый двухэтажный дом (после его постройки прошло всего три года) с зимним садом, мансардой, эксплуатируемым цоколем. Он достанется новому покупателю вместе с двумя капитальными гаражами, баней, гостевыми домиками и 16 сотками земли. Владелец установил ценник в 45 млн рублей,Третье место за Сахалинской областью. В окрестностях Южно-Сахалинска прайс на загородные дома поднимается до 35,5 млн рублей.. За такую сумму можно купить трехэтажный особняк площадью 480 кв. м с шестью спальнями, просторной обеденной зоной, домашним кинотеатром и тренажерным залом. На участке (15 соток) перед домом оборудован фонтан. Четвертое место занимает Камчатский край. Бюджетный максимум для загородных домовладений на сегодняшний день равен 32 млн рублей. Столько рассчитывает выручить собственник за двухэтажный коттедж с монолитным каркасом. Цоколь в нем отведен под сауну, спортзал и технические помещения. На первом этаже находятся кухня, гостиная и кабинет, на втором – спальная зона. В совокупности они занимают 301,9 кв. м.Пятое мест у Приморского края. Самые дорогие частные домовладения Приморья расположены в городских границах Владивостока, Находки, Артема. Если же рассматривать именно загородное предложение, то верхней границей является отметка в 30 млн рублей. Таков прайс одноэтажного особняка площадью 163 кв. м из коттеджного поселка «Новая Земля» (Шмидтовка, Надеждинский район). Он построен из клееных балок на основе древесины ангарской сосны. При отделке использовались также оникс, натуральный камень и мозаичные панно. Дом укомплектован мебелью и сантехникой, привезенными из Италии и Германии. На участке (10 соток) есть бассейн с подогревом и гостевой коттедж, совмещенный с баней.Ну, а за Бурятией седьмое место у Забайкальского края. В забайкальском селе Смоленка ценник чуть ниже – 20,6 млн рублей. Этот бюджет покроет покупку большого коттеджа из бруса, оснащенный мраморным камином, мини-парк в английском стиле, банный комплекс с оранжереей и бассейном, гостевой дом. Объект выставлен на продажу в феврале, и с тех пор потерял в цене 5,2 млн рублей.В Якутии, Еврейской автономной области, в Магаданской области цены еще ниже, а число предложений скоромное.Фото: ulan-ude.cian.ru