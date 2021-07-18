В Улан-Удэ активно взялись за снос старых домов

Городские власти планируют заменить ветхие дома современными



В столице Бурятии есть обширные территории, которые во времена СССР были застроены бараками. Теперь мэрией планируется многие из них заменить современными домами. Есть даже программа, посвященная повторной застройке микрорайонов. Власти ведут активную работу по признанию бараков аварийными и подлежащими сносу.



Не хотят уходить на окраины



Сносить старые пятиэтажки с множеством квартир, как делают в городе Москве в рамках реновации, в Улан-Удэ пока не будут. Зато снести бараки, построить что-то более солидное и потом продать, это неплохо подходит для столицы.



Конечно, у улан-удэнских застройщиков есть еще более привлекательный путь – взять пустой участок и строить на нем. Увы, таких свободных земель становится все меньше, а если есть – может потребоваться вести туда протяженные теплосети, водопровод, канализацию. Поэтому самым актуальным вариантом на ближайшие годы являются участки с бараками в хороших местах.



С этой точки зрения кампания по «приговариванию» бараков к сносу идет как раз вовремя. Юридическое обоснование под «зачистку» барачных земель надо готовить загодя, учитывая возможность судебных процессов.



В бараках живут небогатые улан-удэнцы. Такие здания, признаваемые подлежащими сносу, есть в самых разных частях города. Но зачастую этот вид многоквартирных домов находится в весьма привлекательных местах. У тех, кто там проживает, есть опасения, что когда, образно говоря, «снесут родную хату», они в итоге окажутся где-нибудь на станции Дивизионной или в других микрорайонах на отшибе города.



Жители бараков отлично понимают, что компенсации, которые они получат за принадлежащее им барачное жилье, будут смехотворными на фоне быстро растущих цен на квартиры.



«На эти суммы мы не сможем купить нормальное жилье», - убеждены люди.



Процесс сопровождается скандалами. Жильцы порой активно сопротивляются городским чиновникам и не согласны, что их дома провозглашают аварийными с перспективой сноса.



Жалобы от жителей



Ситуация бывает так накалена, что «выплескивается» в бурятские СМИ и даже на российские сайты. Люди жалуются, куда только могут. Недавно случай с 12 домами по улице Тобольская был освещен на главном сайте ОНФ.



«По странному стечению обстоятельств ни один из жителей-собственников не был в курсе проводимой городом работы, исключая заявителей, подавших документы на признание домов аварийными, коими оказались наниматели муниципальных жилых помещений, которым в последующем, после расселения, будет предоставлено равнозначное жилье. Тогда как собственникам жилых помещений, и таких большинство, будет выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение, так называемая денежная компенсация, размер которой, по понятным причинам, беспокоит собственников, равно как и незаметно проведенный мониторинг технического состояния МКД с последующими заключениями по всем домам межведомственной комиссии», - рассказал о жалобах людей сайт



Указанные дома также были исключены из программы капремонта в марте 2021 года.



«Жители домов узнали об этом только тогда, когда к ним перестали поступать счета за капитальный ремонт», - отметили активисты ОНФ на сайте.



Улан-удэнские бараки «пачками» провозглашают аварийными. Очередная «горячая точка» - дом по улице Гвардейская, 8 (Железнодорожный район, невдалеке от улиц Комсомольская, Буйко).



В отношении дома вынесено заключение профильной межведомственной комиссии от 11 декабря 2020 года. Оно гласит, что выявлены основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.



- В настоящее время на рассмотрении в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ находится исковое заявление собственника жилого помещения по улице Гвардейская, 8, о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, - сообщил «Номер один» председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.







Документы со странностями



Вокруг дома происходит странное. Как рассказал «Номер один» улан-удэнский юрист Алексей Жербахан, представляющий в суде одного из собственников квартиры дома, в зале суда «всплыли» документы о том, как дом признали подлежащим сносу.



- Один из документов - протокол заседания межведомственной комиссии. Заседание прошло 11.12.2020 года в 16 часов, - говорит юрист.



Он подчеркивает, в протоколе говорится, что по дому на улице Гвардейская, 8, комиссия приняла решение: «выявлены основания для признания его аварийным и подлежащим реконструкции».



- В тот же день после заседания появилась еще одна бумага – заключение межведомственной комиссии. В нем мы читаем совсем другое: «выявлены основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу». В доме возмущены этим искажением, - сказал Алексей Жербахан.



Люди поднимают ряд вопросов. Так, работа комиссии регламентируется Положением о межведомственной комиссии… Жителям неясно, как проходило голосование на том заседании.



- Согласно Положению, собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе комиссии с правом лишь совещательного голоса. В доме есть ряд муниципальных квартир, а среди членов комиссии - представитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУИ)... После голосования по вопросу, касающемуся Гвардейской, 8, в протоколе отметили: «проголосовали единогласно». Неужели представитель КУИ тоже голосовал? Был ли положенный кворум? Непонятна ситуация и по обследованию дома на предмет аварийности. Граждане хотят ясности, - описал ситуацию юрист и подтвердил, что судебный процесс по этой истории в самом разгаре.



В Следственный комитет подано заявление по поводу происходящего. Недавно в следственном отделе по Советскому району города Улан-Удэ вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но люди пошли дальше и обратились к Сергею Базарову, и. о. начальника Управления Следственного комитета РФ по Бурятии.



В мэрии согласились ответить на вопрос «Номер один» об искажении смысла, которое произошло в документах межведомственной комиссии.



В комитете городского хозяйства сказали, что во фразе «дом по улице Гвардейская, 8, признается подлежащим реконструкции» допущена техническая ошибка. Мол, тогда надо было написать «подлежащим сносу».



Юрист: «Оформляйте земельные доли»



Алексей Жербахан рассказал, как собственникам жилья в бараках не упустить шанс получить максимальную выгоду от своих домов.



- Если квартира в бараке находится в вашей собственности, то вы знаете, что она стоит немного. Когда дом признают аварийным и подлежащим сносу, то компенсация, которую вам предоставят при сносе, будет тоже не очень большой. На нее невозможно купить новую квартиру. Особенно если барак находится в хорошем месте города Улан-Удэ и вы хотите остаться жить неподалеку, - говорит юрист.



Главный совет - не ждите, когда мэрия провозгласит барак аварийным и подлежащим сносу. Пока этого не случилось, надо оформить землю под бараком и всю прилегающую придомовую территорию (зону озеленения, детскую площадку и т. д.) в собственность жильцов.



- Следует сделать два шага. Первый – официально отмежевать границы земельного участка, поставить его на кадастровый учет в Росреестре. После этого участок перейдет в общедолевую собственность всех, кто имеет в собственности квартиры (помещения) в доме, - говорит Алексей Жербахан.



- Второй шаг – провести в доме общее собрание собственников и принять решение о размере доли земельного участка каждого собственника. Земельный участок делится пропорционально площади квартир, которыми граждане владеют в доме. С этого момента становится ясно, на кого сколько земли приходится. Это снова регистрируется в Росреестре. Потом каждый сможет получить выписку, что кроме квартиры в бараке ему также принадлежит доля участка. Допустим, 1/12 доля придомовой территории, что составляет столько то квадратных метров, - пояснил Алексей Жербахан.



Разумеется, предупреждает юрист, с момента, когда в госорганах официально зарегистрируют факт оформления доли придомового участка, налоговая служба получает возможность ежегодно рассчитывать суммы земельного налога и выставлять их конкретным гражданам (с учетом существующих льгот).



Мэрия, кстати, ведет работу по землям многоквартирных домов. Финансируется из бюджета города, и темпы у нее хорошие. Правда, насколько широко охватываются зоны барачной застройки, неясно.



Спросите жителей бараков – сколько «квадратов» придомовой земли официально зарегистрировано в Росреестре на каждого из них. Про квартиру они еще ответят, а по земле вразумительный ответ получить непросто.



- При сносе такой собственник квартиры не получает компенсацию за территорию под стоянкой, лавочкой, игровой площадкой у барака и др. В Росреестре нет сведений, сколько квадратных метров земли под ними составляет его доля», - сказал Алексей Жербахан.



У барака дорогая земля



Особенное внимание должны обратить на второй шаг – оформление долей придомовой территории бараков, стоящих невдалеке от больших улиц, инженерных, коммунальных сетей, трамвайных линий.



- Например, к центральному блоку дома по Гвардейская, 8, подведено центральное отопление. Подобные зоны интересны для сноса и застройки. Если не сделать нормальное оформление долей земельного участка, то жители недополучат деньги, которые им пригодились бы для устройства своей дальнейшей жизни, - констатировал юрист.



Действительно, в хороших местах компенсация за землю может оказаться больше компенсации за квартиру. Ведь с каждым годом барачное жилье теряет потребительскую ценность, а ценность земли растет.



Наш собеседник вспомнил случай из своей практики. Это было лет десять назад. В городе Улан-Удэ, в районе Элеватора, собственники оформили в долях придомовую землю – 14 соток.



- Было собрание собственников. Я собственноручно вел протокол. Потом гражданам пришлось сдать свои бумажные свидетельства о праве собственности на квартиры. Вместо них выдали новые. На лицевой части там была прежняя информация о собственности на квартиру. А на обороте – информация о доле в придомовом земельном участке, - вспоминает юрист. Тогда стоимость участка была 2 млн рублей, через два года стала 6 млн. Сегодня – 54 млн рублей. «Там полдома пенсионеров было, а них льготы по земельному налогу, - отметил Алексей Жербахан.



Словом, жителям бараков стоит поторопиться. Чтобы потом не было больно и обидно за бездарно упущенные компенсации.



Петр Санжиев, «Номер один». В столице Бурятии есть обширные территории, которые во времена СССР были застроены бараками. Теперь мэрией планируется многие из них заменить современными домами. Есть даже программа, посвященная повторной застройке микрорайонов. Власти ведут активную работу по признанию бараков аварийными и подлежащими сносу.Сносить старые пятиэтажки с множеством квартир, как делают в городе Москве в рамках реновации, в Улан-Удэ пока не будут. Зато снести бараки, построить что-то более солидное и потом продать, это неплохо подходит для столицы.Конечно, у улан-удэнских застройщиков есть еще более привлекательный путь – взять пустой участок и строить на нем. Увы, таких свободных земель становится все меньше, а если есть – может потребоваться вести туда протяженные теплосети, водопровод, канализацию. Поэтому самым актуальным вариантом на ближайшие годы являются участки с бараками в хороших местах.С этой точки зрения кампания по «приговариванию» бараков к сносу идет как раз вовремя. Юридическое обоснование под «зачистку» барачных земель надо готовить загодя, учитывая возможность судебных процессов.В бараках живут небогатые улан-удэнцы. Такие здания, признаваемые подлежащими сносу, есть в самых разных частях города. Но зачастую этот вид многоквартирных домов находится в весьма привлекательных местах. У тех, кто там проживает, есть опасения, что когда, образно говоря, «снесут родную хату», они в итоге окажутся где-нибудь на станции Дивизионной или в других микрорайонах на отшибе города.Жители бараков отлично понимают, что компенсации, которые они получат за принадлежащее им барачное жилье, будут смехотворными на фоне быстро растущих цен на квартиры.«На эти суммы мы не сможем купить нормальное жилье», - убеждены люди.Процесс сопровождается скандалами. Жильцы порой активно сопротивляются городским чиновникам и не согласны, что их дома провозглашают аварийными с перспективой сноса.Ситуация бывает так накалена, что «выплескивается» в бурятские СМИ и даже на российские сайты. Люди жалуются, куда только могут. Недавно случай с 12 домами по улице Тобольская был освещен на главном сайте ОНФ.«По странному стечению обстоятельств ни один из жителей-собственников не был в курсе проводимой городом работы, исключая заявителей, подавших документы на признание домов аварийными, коими оказались наниматели муниципальных жилых помещений, которым в последующем, после расселения, будет предоставлено равнозначное жилье. Тогда как собственникам жилых помещений, и таких большинство, будет выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение, так называемая денежная компенсация, размер которой, по понятным причинам, беспокоит собственников, равно как и незаметно проведенный мониторинг технического состояния МКД с последующими заключениями по всем домам межведомственной комиссии», - рассказал о жалобах людей сайт https://onf.ru в конце мая 2021 года.Указанные дома также были исключены из программы капремонта в марте 2021 года.«Жители домов узнали об этом только тогда, когда к ним перестали поступать счета за капитальный ремонт», - отметили активисты ОНФ на сайте.Улан-удэнские бараки «пачками» провозглашают аварийными. Очередная «горячая точка» - дом по улице Гвардейская, 8 (Железнодорожный район, невдалеке от улиц Комсомольская, Буйко).В отношении дома вынесено заключение профильной межведомственной комиссии от 11 декабря 2020 года. Оно гласит, что выявлены основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.- В настоящее время на рассмотрении в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ находится исковое заявление собственника жилого помещения по улице Гвардейская, 8, о признании незаконным заключения межведомственной комиссии, - сообщил «Номер один» председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Вокруг дома происходит странное. Как рассказал «Номер один» улан-удэнский юрист Алексей Жербахан, представляющий в суде одного из собственников квартиры дома, в зале суда «всплыли» документы о том, как дом признали подлежащим сносу.- Один из документов - протокол заседания межведомственной комиссии. Заседание прошло 11.12.2020 года в 16 часов, - говорит юрист.Он подчеркивает, в протоколе говорится, что по дому на улице Гвардейская, 8, комиссия приняла решение: «выявлены основания для признания его аварийным и подлежащим реконструкции».- В тот же день после заседания появилась еще одна бумага – заключение межведомственной комиссии. В нем мы читаем совсем другое: «выявлены основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу». В доме возмущены этим искажением, - сказал Алексей Жербахан.Люди поднимают ряд вопросов. Так, работа комиссии регламентируется Положением о межведомственной комиссии… Жителям неясно, как проходило голосование на том заседании.- Согласно Положению, собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе комиссии с правом лишь совещательного голоса. В доме есть ряд муниципальных квартир, а среди членов комиссии - представитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУИ)... После голосования по вопросу, касающемуся Гвардейской, 8, в протоколе отметили: «проголосовали единогласно». Неужели представитель КУИ тоже голосовал? Был ли положенный кворум? Непонятна ситуация и по обследованию дома на предмет аварийности. Граждане хотят ясности, - описал ситуацию юрист и подтвердил, что судебный процесс по этой истории в самом разгаре.В Следственный комитет подано заявление по поводу происходящего. Недавно в следственном отделе по Советскому району города Улан-Удэ вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но люди пошли дальше и обратились к Сергею Базарову, и. о. начальника Управления Следственного комитета РФ по Бурятии.В мэрии согласились ответить на вопрос «Номер один» об искажении смысла, которое произошло в документах межведомственной комиссии.В комитете городского хозяйства сказали, что во фразе «дом по улице Гвардейская, 8, признается подлежащим реконструкции» допущена техническая ошибка. Мол, тогда надо было написать «подлежащим сносу».Алексей Жербахан рассказал, как собственникам жилья в бараках не упустить шанс получить максимальную выгоду от своих домов.- Если квартира в бараке находится в вашей собственности, то вы знаете, что она стоит немного. Когда дом признают аварийным и подлежащим сносу, то компенсация, которую вам предоставят при сносе, будет тоже не очень большой. На нее невозможно купить новую квартиру. Особенно если барак находится в хорошем месте города Улан-Удэ и вы хотите остаться жить неподалеку, - говорит юрист.Главный совет - не ждите, когда мэрия провозгласит барак аварийным и подлежащим сносу. Пока этого не случилось, надо оформить землю под бараком и всю прилегающую придомовую территорию (зону озеленения, детскую площадку и т. д.) в собственность жильцов.- Следует сделать два шага. Первый – официально отмежевать границы земельного участка, поставить его на кадастровый учет в Росреестре. После этого участок перейдет в общедолевую собственность всех, кто имеет в собственности квартиры (помещения) в доме, - говорит Алексей Жербахан.- Второй шаг – провести в доме общее собрание собственников и принять решение о размере доли земельного участка каждого собственника. Земельный участок делится пропорционально площади квартир, которыми граждане владеют в доме. С этого момента становится ясно, на кого сколько земли приходится. Это снова регистрируется в Росреестре. Потом каждый сможет получить выписку, что кроме квартиры в бараке ему также принадлежит доля участка. Допустим, 1/12 доля придомовой территории, что составляет столько то квадратных метров, - пояснил Алексей Жербахан.Разумеется, предупреждает юрист, с момента, когда в госорганах официально зарегистрируют факт оформления доли придомового участка, налоговая служба получает возможность ежегодно рассчитывать суммы земельного налога и выставлять их конкретным гражданам (с учетом существующих льгот).Мэрия, кстати, ведет работу по землям многоквартирных домов. Финансируется из бюджета города, и темпы у нее хорошие. Правда, насколько широко охватываются зоны барачной застройки, неясно.Спросите жителей бараков – сколько «квадратов» придомовой земли официально зарегистрировано в Росреестре на каждого из них. Про квартиру они еще ответят, а по земле вразумительный ответ получить непросто.- При сносе такой собственник квартиры не получает компенсацию за территорию под стоянкой, лавочкой, игровой площадкой у барака и др. В Росреестре нет сведений, сколько квадратных метров земли под ними составляет его доля», - сказал Алексей Жербахан.Особенное внимание должны обратить на второй шаг – оформление долей придомовой территории бараков, стоящих невдалеке от больших улиц, инженерных, коммунальных сетей, трамвайных линий.- Например, к центральному блоку дома по Гвардейская, 8, подведено центральное отопление. Подобные зоны интересны для сноса и застройки. Если не сделать нормальное оформление долей земельного участка, то жители недополучат деньги, которые им пригодились бы для устройства своей дальнейшей жизни, - констатировал юрист.Действительно, в хороших местах компенсация за землю может оказаться больше компенсации за квартиру. Ведь с каждым годом барачное жилье теряет потребительскую ценность, а ценность земли растет.Наш собеседник вспомнил случай из своей практики. Это было лет десять назад. В городе Улан-Удэ, в районе Элеватора, собственники оформили в долях придомовую землю – 14 соток.- Было собрание собственников. Я собственноручно вел протокол. Потом гражданам пришлось сдать свои бумажные свидетельства о праве собственности на квартиры. Вместо них выдали новые. На лицевой части там была прежняя информация о собственности на квартиру. А на обороте – информация о доле в придомовом земельном участке, - вспоминает юрист. Тогда стоимость участка была 2 млн рублей, через два года стала 6 млн. Сегодня – 54 млн рублей. «Там полдома пенсионеров было, а них льготы по земельному налогу, - отметил Алексей Жербахан.Словом, жителям бараков стоит поторопиться. Чтобы потом не было больно и обидно за бездарно упущенные компенсации.Петр Санжиев, «Номер один».

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