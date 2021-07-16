В Бурятии рекордно упала стоимость авиабилетов из Улан-Удэ в Москву

В столицу России сегодня можно улететь за 5 тыс. рублей





Окончание периода ограничений в Бурятии, несмотря на продолжающийся сезон отпусков, отнюдь не привело к росту авиационного пассажиропотока. Более того, как стало известно «Номер один», авиакомпания S7 отказалась от планов по запуску третьего ежедневного рейса «Улан-Удэ – Москва» в связи с падением спроса на полеты. Причем цены на авиабилеты в июле у трех авиаперевозчиков, летающих в Улан-Удэ, обвалились почти в два раза в период локдауна в Бурятии.

Так, в Москву из Улан-Удэ сегодня можно улететь за 5 тыс. рублей, причем билеты берут всего за один-два дня до вылета, что ранее для «горячего» сезона было нехарактерно.На удешевление перелетов из Улан-Удэ в российскую столицу сыграло несколько факторов: снижение турпотока в Бурятию из Москвы в связи с открытием более дешевых Турции и Египта, сложившийся недавно неблагоприятный «ковидный» имидж республики и введение обязательной вакцинации на курортах Краснодарского края.Напомним, что летом более половины пассажиров рейса «Улан-Удэ - Москва» продолжают путешествие, и далее они обычно добираются до курортов Сочи и Анапы. Это связано с тем, что в Бурятии многие сотрудники госструктур, железной дороги и ряда крупных предприятий по-прежнему ездят в Краснодарский край в ведомственные лечебницы и здравницы. Кроме того, в связи с неофициальным запретом для сотрудников силовых ведомств посещать зарубежные страны они также нередко отдыхают на Кубани.Между тем в период жестких антиковидных ограничений в Бурятии авиакомпании столкнулись с серьезными проблемами из-за невозможности проводить чуть ли не ежедневное ПЦР-тестирование членов экипажа, прибывающих в Улан-Удэ. Об этом, в частности, сообщил источник «Номер один» одной из авиакомпаний.- Когда в Бурятии ввели локдаун, то мы получили письмо от принимающего в Улан-Удэ отеля о том, что пилоты и бортпроводники не будут размещаться без прививок или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не ранее 72 часов, - рассказывает представитель авиакомпании. - Дело в том, что наши московские рейсы не «разворотные», так, прилетев в Улан-Удэ, экипажи остаются здесь в гостинице и вылетают обратно на следующий день.Как отметил представитель авиакомпании, проблема заключалась в том, что было сложно в течение всего этого периода обеспечить 100% экипажей судов многократным ПЦР-тестированием. В результате некоторые московские рейсы находились на грани срыва, но «удавалось находить консенсус с местными представителями». Что касается принудительной вакцинации экипажей, то авиакомпании и в голову подобное не приходит.- У нас проводятся ежедневные предполетные медосмотры, допускаются только здоровые, представьте себе, что пилоты укололись и у них, допустим, сразу же или во время полета возникнут нежелательные реакции, да ни один наш врач не допустит такого пилота к полету, -рассказывает собеседник. - Кроме того, мы не можем заставлять командиров судов и пилотов вакцинироваться, потому-то они очень дороги для нас. Можно сказать, наша элита. И хотя есть рычаги воздействия, на это никто не идёт.Как отметил источник в авиакомпании, «все делается добровольно. Так, мы ввели существенные денежные вознаграждения для тех, кто все же надумает прививаться».Между тем проблемы авиаперевозок в Бурятию не ограничиваются пандемией. Как выяснилось, на падении спроса на полеты «Улан-Удэ – Москва – Сочи» сказалось открытие ранее недоступных Турции и Египта. В результате теперь бурятские туристы из Иркутска, минуя Москву, летят на чартерных рейсах до курортов Турции и Египта по очень привлекательным ценам.- В июле минимальная стоимость на стандартный тур в Турцию вместе с перелетом из Иркутска снижалась до 23 тыс. рублей, а в Египте отели пошли и на еще более существенные скидки для наших туристов, - рассказывает менеджер по туризму Мария Широкова. – Кстати, в этих странах фиксируется очень небольшое число заболевших, в отличие от России. Что касается Краснодарского края, то, помимо более дорогого отдыха, там в связи с обязательной вакцинацией для туристов многие клиенты начали отказываться от отдыха в Сочи, делая выбор в пользу более дешевой Турции.Добавим, что недавно российские власти внесли «Байкал» в список аэропортов, из которых разрешены прямые перелеты в Турцию. Правда, специалисты полагают, что отдельный чартер республика не потянет.- В 2015 году «Уральские авиалинии» пробовали запускать прямой чартерный рейс «Улан-Удэ – Анталья», однако проект не пошел, поскольку для Бурятии это исторически не слишком популярное направление, в отличие от курортов Юго-Восточной Азии. Будем ждать их открытия, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Таким образом, пока бурятские туристы лишены возможности напрямую долететь до Турции без пересадок.Возвращаясь к отечественным курортам. С августа в аэропортах Краснодарского края необходимо предьявить отрицательный ПЦР-тест, а затем в течение трех дней после прилета в Сочи или Анапу непривитые туристы обязаны обратиться в местную поликлинику, отстоять там очередь (их явно не избежать) и пройти вакцинацию. Как грозят в администрации края, в случае отказа от вакцины туриста ждет штраф до 30 тыс. рублей. Не случайно бурятские туристы стали массово отказываться от подобного отдыха, сделав выбор в пользу других курортных мест.- Турция и Египет проводят более благожелательную для туристов политику, так, для заезда необходим только отрицательный ПЦР-тест, который делается еще в Бурятии, - отмечает менеджер по туризму. - Кроме того, недавно отменено двукратное тестирование по приезде из-за границы, теперь необходимо пройти однократный ПЦР-тест в течение трех дней после прилета в Россию.Таким образом, в республике, пожалуй, впервые за всю историю авиационных перевозок сложилась уникальная ситуация. В разгар лета бурятские туристы получили уникальную возможность буквально за день до вылета купить резко подешевевшие авиабилеты до столицы и далее отправиться на отдых в южные регионы. Ведь авиакомпаниям, чтобы снизить убытки и не возить пустые кресла, приходится снижать цены - в среднем выходит в три раза дешевле по сравнению с благополучным 2019 годом.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»