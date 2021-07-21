В Улан-Удэ до 24 июля восстановят грунтовые дороги

В Октябрьском и Железнодорожном районах города работает спецтехника



В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству уже неделю, с 14 июля, без перерывов ведет усиленную работу по устранению провалов и промывов на грунтовых дорогах в микрорайонах и поселках. Провалы сначала засыпаются грунтом, а после дорога по необходимости укрепляется щебнем и щебеночно-песчаной смесью, сообщили в пресс-службе Комитета городского хозяйства.



В первые два дня в кратчайшие сроки водители спецтехники комбината смогли ликвидировать огромные промоины глубиной до 3-4 метров на въездах в микрорайоны Забайкальский (1-е поле), Светлый, Радужный, Новая Комушка.



Ежедневно метр за метром идет восстановление пострадавших от ливня улиц. Открыто движение в микрорайоне Новая Комушка по улицам Чудская, Волховская, грейдируется улица Груздева по движению маршрута №19. Постепенно вверх грейдирование поднимается по микрорайону Радужный к ДНТ «Перспектива».



Ведутся работы в 120-м микрорайоне: отсыпана грунтом дорога от 119-го до 123-го мкр, завезен грунт и проведено грейдирование на улицах Ченкирова, Жамцарано, Хвойная, Вербная. На одну только улицу Жамцарано потребовалось почти тысяча кубометров грунта, на улицу Вербная - 600 кубометров.



В Железнодорожном районе восстановлены улицы 8 марта, Горная, Глинки, Путиловская, Шевченко, переулки Олимпийский, Сентарецкого, Третьего Интернационала.



В Советском районе отсыпана и отгрейдирована дорога в СНТ «Зенит», засыпаны щебнем промоины по улицам Центральная, переулку Онежский, проезду в ТОС «Эрдэни».



Фото: КГХ



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