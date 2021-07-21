Расследование происшествий с детьми в Бурятии взято под контроль в Москве

Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления по Бурятии доложить о ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок по фактам происшествий, в результате которых пострадали дети, сообщает сайт СКР.



Напомним, следственными органами СК России по Бурятии



Александр Бастрыкин поставил возбужденные уголовные дела и ход процессуальных проверок на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам.



Фото: СКР Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления по Бурятии доложить о ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок по фактам происшествий, в результате которых пострадали дети, сообщает сайт СКР.Напомним, следственными органами СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка , которому было отказано в госпитализации (ч. 2 ст 109 УК РФ). Также в Бурятии расследуются уголовные дела в отношении женщины, подозреваемой в жестоком истязании приемных детей и умышленном причинении вреда их здоровью (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ).Александр Бастрыкин поставил возбужденные уголовные дела и ход процессуальных проверок на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководству территориальных следственных органов доложить по всем вышеизложенным фактам.Фото: СКР

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