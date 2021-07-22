В Бурятии ежедневная статистика COVID-19 замерла на одном месте

В минувшие сутки выявлен 231 случай коронавируса, зафиксировано 12 летальных исходов



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 50 627. Это на 231 случай больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (24 874) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1589 человек, 12 - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – три человека, в возрасте 65 лет и старше – девять человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 644 человек.



В стационарах получают лечение 1 613 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1 418. В отделениях реанимации находится 158 пациентов (из них старше 65 лет – 69), на ИВЛ – 103 пациентов (из них старше 65 – 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 59.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 6 716 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 46 083 (+267) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом 2 190 коек: занято – 1 613, свободно – 577 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 890 человек, с нарастающим итогом – 1 242 262 человек.



Всего Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.