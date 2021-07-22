В Бурятии родителей обязали укреплять материально-техническую базу школ

Незаконное требование отменено после вмешательства прокуратуры





В первом полугодии 2021 года в ходе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов прокуратура Бурятии выявила более 400 коррупциогенных факторов.

«Типичными нарушениями в правотворческой деятельности органов региональной власти и местного самоуправления остаются превышение компетенции при принятии нормативного правового акта и несвоевременный учет изменений федерального законодательства», сообщили в надзорном ведомстве.К примеру, административные регламенты Республиканского агентства занятости населения содержали завышенные требования об обязательном предоставлении заявителями индивидуальной программы реабилитации инвалида, свидетельств о рождении, о заключении брака. Хотя эти сведения могли быть получены агентством самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. По представлению прокуратуры республики административные регламенты скорректированы.Прокурором Кяхтинского района опротестованы положения о родительском комитете 5 муниципальных спортивных школ. Документами на родителей обучающихся незаконно возлагались обязанности по укреплению материально-технической базы школ, соблюдению санитарно-гигиенических правил и норм, охране жизни и здоровья занимающихся, организации безопасных условий тренировочного процесса. За неисполнение обязанностей предусматривалась ответственность.Фото: «Номер один»