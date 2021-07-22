Правительство России направит 733 млн рублей на поддержку здравоохранения Бурятии

Это позволит своевременно проводить текущий прием пациентов в условиях повышенной нагрузки на медучреждения







Правительство России направит 85 млрд рублей регионам на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Решение принято по поручению президента России Владимира Путина. На поддержку медицинской отрасли Бурятии будет выделено 733 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Такая поддержка позволит своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идет, в том числе, о финансовом обеспечении стационарного лечения.



Только в этом году расходы на профилактику и борьбу с COVID-19 в Бурятии составили 1,1 млрд рублей. В прошлом году – более 3,2 млрд рублей. Средства пошли на лекарства, тесты, выплаты медработникам, снабжение больниц кислородом, закупку медицинского оборудования и содержание организаций здравоохранения в новых условиях.



Минздрав России в течение 30 дней заключит все необходимые соглашения с регионами. Министерством также осуществляется контроль эффективности расходования федеральных средств.



Фото: egov-buryatia.ru





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