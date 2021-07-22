В Бурятии новый детсад ужаснул общественников

В здании и на прилегающей территории выявлена масса недоделок





В Бурятии общественники ОНФ обнаружили множество недоделок в построенном детском саду в селе Нижний Саянтуй. Детсад на 150 мест планируют открыть к сентябрю этого года. Сейчас в здании выполнены отделочные работы, и оно готовится к приемке. Замечания общественников касаются как прилегающей территории, так и самого здания.

Внутри здания также выявлено множество нарушений технологии отделочных работ.





Так, в нескольких группах на втором и первом этажах имеются следы трещин на штукатурке, в дверных и оконных проемах есть большие зазоры. В актовом зале снаружи окна видны дефекты, оставленные при установке оконного блока, некоторые двери имеют неисправные детали, из-за чего не закрываются. Также нет стопперов для дверей, в результате при открывании они бьются либо об стены, либо о детские кроватки, или о шкафчики, что может привести к травме.





Санузлы требуют доработки по установке оборудования, в прачечной не доделана вытяжная система и подключение стиральных машин, в туалетах на унитазах присутствуют металлические конструкции, по внешнему виду которых складывается впечатление о ветхости и моральном устаревании. В некоторых туалетных комнатах установленная электрическая сушилка для рук не имеет доступа к электросети – вокруг отсутствуют розетки. Помимо этого, на некоторых наружных дверях отсутствуют ручки и механизмы запирания. Выявлены течи воды на потолках второго этажа.





Мебель установлена со следами расслоения и разрушения материала. Ненадежно закреплены к стене радиаторы отопления. Косметическая отделка внутри помещения при заполнении пустот при прокладке инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение) выполнена в неэстетическом виде – с них не удалены избытки монтажной пены.





«Фронтовики» обратили внимание в первую очередь на небрежный подход к строительству детских игровых площадок. Игровые беседки сколочены из необработанных досок – их не отшлифовали и не покрыли влагоотталкивающими средствами. В результате уже образовались следы черной плесени, выступает смола, видны шероховатости, которые могут оставить занозки. Также необработанные части железных креплений уже потемнели и дали ржавчину, во многих местах торчат острые незабитые гвозди и шляпки болтов, кое-где оторваны и изломаны листы профнастила, в резиновых покрытиях площадок имеются провалы и углубления.У основания здания видны промоины из-за ливневых осадков, которые уходили под здание. Некоторые участки нового асфальта уже деформированы. На отмостке объекта и других бетонированных плоских поверхностях имеются следы разрушения бетонного покрытия. Не обеспечена защита детских площадок от дождевых вод, отсутствуют канавы для отвода воды с асфальта.На чердаке, в месте примыкания элементов кровли и здания, отсутствует защита от проникновения осадков.«При возведении социальных учреждений в данном случае дошкольного, требования к проектированию и строительству высокие. Здание должно быть прочным, надежным и самое главное безопасным для детей. Здесь же мы увидели небезопасный и эстетически непривлекательный объект со множественными недоделками и нарушениями в строительных и отделочных работах. Все выявленные нарушения направлены нами в межрайонную прокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить данные факты и обязать ответственных устранить их до приемки объекта. Позже представители Народного фронта намерены принять участие в приемке здания», - прокомментировал ситуакию эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев.Фото: ОНФ Бурятии