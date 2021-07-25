В Улан-Удэ потратят 820 миллионов рублей на «слежку» за горожанами

«Жирный» контракт на внедрение системы слежения за дорогами достался единственному участнику



В Управлении ФАС по Республике Бурятия закончили рассматривать претензии по поводу документации по торгам на выполнение работ по внедрению Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города Улан-Удэ. Это будет мощная система слежения за дорогами, контроля и управления движением на основе роботизированных и автоматизированных технологий. Небывалая для столицы республики, которая, кстати, охватит не только дороги.



На внедрение ИТС из бюджета предусматривается выделение сотен миллионов рублей. Начальная цена, от которой участники могли предлагать свою, сниженную цену контракта, муниципалитет установил в 305 млн рублей.



К концу июня в УФАС по Бурятии подали жалобы три компании. Они посчитали, что конкурсная документация имеет серьезные недочеты. По требованию контрольного органа открытый конкурс по определению подрядчика даже приостановили. Жалобы рассматривала комиссия по контролю в сфере закупок.



Подводные камни госзакупки



При рассмотрении жалоб вскрылись ранее неизвестные широкой публике детали проекта.



Одна из компаний выдвинула претензию, что в техническом задании не выделены объемы по видам работ и в документации содержатся противоречия по срокам выполнения отдельных этапов. Разбирая ситуацию, комиссия неожиданно отметила: «Установлено, что полный объем проекта оценивается в 820 млн рублей». Оказывается, по рассматривавшейся госзакупке реализуется только часть проекта, на которую и предполагается 305 млн рублей.



По этапам работ, отметили в УФАС, следует руководствоваться Техническим заданием. А по объемам работ – объемами, изложенными в соответствующих разделах проектной документации.



УФАС посчитал, что в документации нет ни путаницы, ни противоречий. Одновременное и комплексное оснащение светофорных объектов назвали более предпочтительным вариантом, чем разделение работ по их модернизации. Довод жалобщика признали необоснованным.



Прояснилась ситуация и насчет допуска к использованию в будущей ИТС города Улан-Удэ иностранного программного обеспечения. На заседании комиссии представитель муниципалитета признал, что запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, невозможно соблюсти.



- В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и реестре евразийского программного обеспечения отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, - пояснил чиновник.



Поэтому в документации конкурса размещено обоснование такого несоблюдения. «Это объективная необходимость», - заверили членов комиссии.



Кстати, муниципалитетом было также разработано и обоснование невозможности соблюсти требования РФ насчет нежелательности закупок иностранной радиоэлектронной продукции.



Жалоба, что по ряду наименований оборудования муниципальный заказчик прописал такие характеристики, что у кого-то из потенциальных претендентов «битвы» за контракт родилось подозрение, будто они «заточены» под конкретную компанию, также не удовлетворена.



Всем пояснили, что требования к закупаемым товарам, работам, услугам надо прописывать так, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с такими характеристиками, которые заказчику необходимы, а с другой стороны, не ограничить количество участников закупки.



«Заказчик вправе в необходимой степени детализировать требования к товару, так как закон о контрактной системе не содержит норм, ограничивающих право заказчика включать в документацию об аукционе требования к объекту закупки, которые являются для него значимыми», - вынесли вердикт «антимонопольщики» республики.



Комиссия решила - установленные требования к техническим характеристикам уличных скоростных поворотных IP-камер с ИК-подсветкой, комплектом крепления, коммутаторов, дорожных контроллеров не вводят участников закупки в заблуждение и не противоречат закону.



В итоге бурятский УФАС признал необоснованными выдвинутые претензии всех трех компаний-жалобщиков. После рассмотрения жалоб торги возобновились. И чем же они закончились?



Никакой конкуренции не было



На момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе были поданы две заявки. Обе допущены к участию. Вроде бы торги должны были пройти в атмосфере конкуренции.



Однако при рассмотрении вторых частей заявок конкурсная комиссия пришла к выводу, что заявка компании НПО «ИТС» не соответствует требованиям конкурсной документации. Участник закупки не предоставил изменения в Устав (либо Устав в новой редакции), тогда как недавно в учредительные документы фирмы вносились изменения.



Заявку ПАО «Ростелеком», наоборот, признали полностью соответствующей и закону, и конкурсной документации. В итоге по причине того, что осталась лишь одна заявка, конкурс признали несостоявшимся и контракт достался ПАО «Ростелеком».



«Ростелеком» предложил выполнить разыгрывавшиеся на конкурсе работы по внедрению ИТС за 282 млн рублей. Снижение составило около 23 млн.

Напомним, «Ростелеком» уже имел отношение к будущей Интеллектуальной транспортной системе города Улан-Удэ. Компания была задействована в разработке проекта ИТС.



Как ранее «Номер один» сообщал своим читателям, некоторое время назад улан-удэнские власти проводили открытый конкурс на разработку проекта. Начальную максимальную стоимость установили на уровне 29,4 млн рублей. За право разработать проект развернулась борьба сразу между шестью компаниями: ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком», ООО «Интеллектуальные системы Поволжья» и др.



Победа досталась «Ростелекому», предложившему цену в… один рубль. Рубль! Согласитесь, невероятная цена, которая, однако, не смутила конкурсную комиссию.



«Ростелеком» же, в свою очередь, прокомментировал ситуацию так: «наша компания рассматривает региональные проекты по созданию Интеллектуальных транспортных систем как одно из приоритетных и стратегически важных направлений своей деятельности».



Цену в один рубль объяснили тем, что конкурс проходил в острой конкурентной борьбе.



«В этой ситуации нами было принято решение о подаче заявки с минимальной ценой, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе», - поясняли в «Ростелекоме» и отмечали, что для компании данный проект является инвестиционным. «Мы вкладываем средства в перспективные разработки, которые позволят повысить эффективность транспортного комплекса Улан-Удэ, а также в комфортность пользования общественным и личным транспортом», - говорили в «Ростелекоме».



Реальные затраты, которые потребуются для разработки проекта ИТС города Улан-Удэ, компания оценивала примерно в 27 млн рублей (практически на уровне начальной цены конкурса).



После таких, как нам показалось, немного странных объяснений мы задавали риторический вопрос - с каких пор вкалывание на кого-то бесплатно, безвозмездное предоставление произведенного продукта стали называть «инвестициями»?



Теперь можно с уверенностью сказать, что «Ростелеком» пошел на такой радикальный демпинг не из особой любви к Улан-Удэ. Основная цель - подмять рынок под себя. А затраты на разработку ИТС «отобьются» в последующих подрядах по внедрению. Думается, что и остальные части проекта достанутся «Ростелекому». Ведь, повторим, полный объем работ оценивается в 820 млн рублей.



Петр Санжиев, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.