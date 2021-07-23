В Бурятии автомобилист судится с ГИБДД из-за мочи

Рассмотрение необычного «уринодела» дошло до кассации в Кемерово





В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово направлена кассационная жалоба автомобилиста из Кабанского района Александра Киреева на первичное решение по лишению его водительских прав. Уникальность ситуации заключается даже не в том, что банальное дело по лишению водительских прав, подсудное мировому судье, дошло аж до высших инстанций (оценивающих решения бурятского правосудия). Как считает адвокат автомобилиста, возможно, речь идет о подмене проб медэкспертами, что само по себе несет риски для многих других водителей.

Однако подобные откровения судьи, по мнению защиты Киреева, «не поддаются логическому осмыслению, поскольку не объясняют, почему было изъято 20 мл мочи, а исследованию подверглось большее количество". Как мы уже ранее сообщали, высокая судебная инстанция в городе Кемерово очень часто отменяет решения, вынесенные в Бурятии, причем по гораздо менее очевидным нарушениям. «Номер один» будет следить за лабораторной эпопеей кабанского автомобилиста. (Фамилия пострадавшего изменена в интересах судебного дела.)







Эта история началась с вечера 24 января 2021 года, когда сотрудники ГИБДД остановили на трассе в Кабанском районе ехавшего на своем автомобиле местного жителя Александра Киреева. Гаишникам водитель показался подозрительным, и они привезли его на освидетельствование в Кабанскую центральную районную больницу. Не исключено, что причиной проблем на дороге стало то, что Киреев ранее имел конфликты с законом и знаком местным стражам порядка, для которых, как известно, «бывших» не бывает. Однако в ходе врачебного исследования в ЦРБ ничего криминального в тот день медики не обнаружили.Так, было зафиксировано, что речь водителя, походка, движение, выполнение теста Ромберга в пределах нормы. Проба Ташена (движения глаз) также не выявила опьянения. У водителя взята биологическая проба, для чего Киреев в туалете помочился в маленькую емкость в объеме 20 мл. Мы так подробно рассказываем интимные подробности забора пробы для того, чтобы стало более понятно, как в дальнейшем произошла, как предполагает защита водителя, возможная подмена или долив другой мочи в образец Киреева.Далее автомобилист, чтобы подстраховаться, на следующее утро съездил в Республиканский наркологический диспансер, где сдал биопробу. Результат - запрещенных веществ в моче не обнаружено.А вот в Кабанской ЦРБ с самого начала начались странные вещи. Там родился акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя, который медики начали составлять вечером 24 января, а закончили в 10.00 утра следующего дня.Между тем в акте имеется ссылка на химико-токсикологическое исследование №1548, где найден ТГК (тетрагидроканнабинол, содержащийся в конопле). Причем исследование начато 25 января и закончено 27 января.- То есть акт составлен до проведения исследования биологических проб, что является недопустимым доказательством по данному делу, - сообщил адвокат Дмитрий Трушков.Возвращаясь к пробе в 20 мл, взятой у Киреева в Кабанской ЦРБ. Когда ее привезли в РНД, то выяснилось, что на исследование поступила проба с другим количеством мочи - в 30 мл. Которая и дала неожиданный результат. Адвокат Трушков сомневается в том, что это именно образец Киреева.- При таком расхождении в объемах возникают обоснованные подозрения не только о подмене, но и о доливке, - отмечает он. Понятно, если бы медики привезли меньшее количество пробы (звучит смешно, но в этом случае объяснить можно было просто – вполне могли расплескать по дороге). А вот откуда взялось большее количество мочи - никто толком на суде объяснить не смог. Как и доказать, что речь идет именно об образце мочи Киреева, а не какого-то другого человека, потребителя марихуаны.Тем более что на суде выявился еще один факт. Оказалось, что в Кабанске из пробы в 20 мл медики взяли для первого анализа 15 мл. Тогда, по логике, в Улан-Удэ вообще должны были привезти 5 мл. Хотя сами медики уверяют, что они эти 15 мл после проведения первого исследования затем снова вылили в емкость Киреева. Хотя такие манипуляции в лабораториях недопустимы, поскольку это искажает результаты.- По существу, в деле имеется 25 мл неизвестного вещества, которое не было отобрано у Киреева, но использовалось при этом в исследовании на причастность к употреблению психоактивных веществ, - удивляется адвокат Трушков. - При подобных путаницах в объемах исследования жидкостей возникает впечатление о грубых манипуляциях, что в медицине недопустимо.Трудно не согласиться с подобной трактовкой событий. В медицине все должно быть точно, четко и регламентировано. Если уринотема Киреева кажется кому-то смешной, то водителю вовсе не до шуток. Речь идет о лишении водительского удостоверения. И, главное, подобное игнорирование со стороны судебных органов Бурятии столь грубых и очень конкретных нарушений с пробами открывает возможности для злоупотреблений. Ведь подкинуть можно не только нож или наркотики, но и чужую мочу.Причем Кабанский райсуд отказал в удовлетворении жалобы автомобилиста.«Отражение меньшего количества отобранного биологического объекта само по себе не свидетельствует о том, что его было недостаточно для проведения исследования, и не ставит под сомнение принадлежность его Кирееву», - отмечает в своем решении федеральный судья Кабанского района Александр Дмитриев.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com