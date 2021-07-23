В Бурятии автомобилист судится с ГИБДД из-за мочи

Рассмотрение необычного «уринодела» дошло до кассации в Кемерово
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в городе Кемерово направлена кассационная жалоба автомобилиста из Кабанского района Александра Киреева на первичное решение по лишению его водительских прав. Уникальность ситуации заключается даже не в том, что банальное дело по лишению водительских прав, подсудное мировому судье, дошло аж до высших инстанций (оценивающих решения бурятского правосудия). Как считает адвокат автомобилиста, возможно, речь идет о подмене проб медэкспертами, что само по себе несет риски для многих других водителей.
Проверка на дорогах
Эта история началась с вечера 24 января 2021 года, когда сотрудники ГИБДД остановили на трассе в Кабанском районе ехавшего на своем автомобиле местного жителя Александра Киреева. Гаишникам водитель показался подозрительным, и они привезли его на освидетельствование в Кабанскую центральную районную больницу. Не исключено, что причиной проблем на дороге стало то, что Киреев ранее имел конфликты с законом и знаком местным стражам порядка, для которых, как известно, «бывших» не бывает. Однако в ходе врачебного исследования в ЦРБ ничего криминального в тот день медики не обнаружили.
Так, было зафиксировано, что речь водителя, походка, движение, выполнение теста Ромберга в пределах нормы. Проба Ташена (движения глаз) также не выявила опьянения. У водителя взята биологическая проба, для чего Киреев в туалете помочился в маленькую емкость в объеме 20 мл. Мы так подробно рассказываем интимные подробности забора пробы для того, чтобы стало более понятно, как в дальнейшем произошла, как предполагает защита водителя, возможная подмена или долив другой мочи в образец Киреева.
Далее автомобилист, чтобы подстраховаться, на следующее утро съездил в Республиканский наркологический диспансер, где сдал биопробу. Результат - запрещенных веществ в моче не обнаружено.
А вот в Кабанской ЦРБ с самого начала начались странные вещи. Там родился акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителя, который медики начали составлять вечером 24 января, а закончили в 10.00 утра следующего дня.
Между тем в акте имеется ссылка на химико-токсикологическое исследование №1548, где найден ТГК (тетрагидроканнабинол, содержащийся в конопле). Причем исследование начато 25 января и закончено 27 января.
- То есть акт составлен до проведения исследования биологических проб, что является недопустимым доказательством по данному делу, - сообщил адвокат Дмитрий Трушков.
Перелив недопустим
Возвращаясь к пробе в 20 мл, взятой у Киреева в Кабанской ЦРБ. Когда ее привезли в РНД, то выяснилось, что на исследование поступила проба с другим количеством мочи - в 30 мл. Которая и дала неожиданный результат. Адвокат Трушков сомневается в том, что это именно образец Киреева.
- При таком расхождении в объемах возникают обоснованные подозрения не только о подмене, но и о доливке, - отмечает он. Понятно, если бы медики привезли меньшее количество пробы (звучит смешно, но в этом случае объяснить можно было просто – вполне могли расплескать по дороге). А вот откуда взялось большее количество мочи - никто толком на суде объяснить не смог. Как и доказать, что речь идет именно об образце мочи Киреева, а не какого-то другого человека, потребителя марихуаны.
Тем более что на суде выявился еще один факт. Оказалось, что в Кабанске из пробы в 20 мл медики взяли для первого анализа 15 мл. Тогда, по логике, в Улан-Удэ вообще должны были привезти 5 мл. Хотя сами медики уверяют, что они эти 15 мл после проведения первого исследования затем снова вылили в емкость Киреева. Хотя такие манипуляции в лабораториях недопустимы, поскольку это искажает результаты.
- По существу, в деле имеется 25 мл неизвестного вещества, которое не было отобрано у Киреева, но использовалось при этом в исследовании на причастность к употреблению психоактивных веществ, - удивляется адвокат Трушков. - При подобных путаницах в объемах исследования жидкостей возникает впечатление о грубых манипуляциях, что в медицине недопустимо.
Трудно не согласиться с подобной трактовкой событий. В медицине все должно быть точно, четко и регламентировано. Если уринотема Киреева кажется кому-то смешной, то водителю вовсе не до шуток. Речь идет о лишении водительского удостоверения. И, главное, подобное игнорирование со стороны судебных органов Бурятии столь грубых и очень конкретных нарушений с пробами открывает возможности для злоупотреблений. Ведь подкинуть можно не только нож или наркотики, но и чужую мочу.
Причем Кабанский райсуд отказал в удовлетворении жалобы автомобилиста.
«Отражение меньшего количества отобранного биологического объекта само по себе не свидетельствует о том, что его было недостаточно для проведения исследования, и не ставит под сомнение принадлежность его Кирееву», - отмечает в своем решении федеральный судья Кабанского района Александр Дмитриев.
Однако подобные откровения судьи, по мнению защиты Киреева, «не поддаются логическому осмыслению, поскольку не объясняют, почему было изъято 20 мл мочи, а исследованию подверглось большее количество". Как мы уже ранее сообщали, высокая судебная инстанция в городе Кемерово очень часто отменяет решения, вынесенные в Бурятии, причем по гораздо менее очевидным нарушениям. «Номер один» будет следить за лабораторной эпопеей кабанского автомобилиста. (Фамилия пострадавшего изменена в интересах судебного дела.)
Фото: pixabay.com
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