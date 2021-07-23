В Забайкалье, где прервано движение на Транссибе, отменяется ряд поездов

В режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования ЗабЖД



На Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования, сообщила пресс-служба ЗабЖД.







Сейчас в связи с приостановкой движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей задержан пассажирский поезд № 12 сообщением Самара – Владивосток. Его пассажиры обеспечены водой и дополнительным питанием. Отменены пассажирские поезда дальнего следования № 392 сообщением Чита – Благовещенск отправлением из Читы 24 и 26 июля, № 391 сообщением Благовещенск – Чита отправлением из Благовещенска 24, 26 и 28 июля.



Возврат и переоформление проездных документов пассажирам отмененных поездов дальнего следования при отказе от поездки будет произведен без удержания дополнительных платежей и сборов.



Отменены пригородные поезда сообщением Шилка – Чернышевск, Чернышевск – Шилка, Чернышевск – Зилово, Зилово – Чернышевск.



Ожидаются задержки пассажирских поездов № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 2 сообщением Москва – Владивосток, №11 сообщением Владивосток – Самара, № 391 сообщением Благовещенск – Чита. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов №12 Самара – Владивосток и №11 Владивосток – Самара; № 1 Владивосток – Москва, № 391 Благовещенск – Чита и № 2 Москва – Владивосток.Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.



К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.



Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. РЖД принимает все необходимые меры по скорейшему вводу поездов в график движения.



Фото: пресс-служба министерства строительсвта, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края На Забайкальской железной дороге в связи с обильными осадками в режим чрезвычайной ситуации приведены силы путеремонтного комплекса и оперативного реагирования, сообщила пресс-служба ЗабЖД. Напомним , 23 июля на Транссибе из-за смыва опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей остановлено движение поездов в обоих направлениях. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов.Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.Сейчас в связи с приостановкой движения поездов на перегоне Куэнга – Укурей задержан пассажирский поезд № 12 сообщением Самара – Владивосток. Его пассажиры обеспечены водой и дополнительным питанием. Отменены пассажирские поезда дальнего следования № 392 сообщением Чита – Благовещенск отправлением из Читы 24 и 26 июля, № 391 сообщением Благовещенск – Чита отправлением из Благовещенска 24, 26 и 28 июля.Возврат и переоформление проездных документов пассажирам отмененных поездов дальнего следования при отказе от поездки будет произведен без удержания дополнительных платежей и сборов.Отменены пригородные поезда сообщением Шилка – Чернышевск, Чернышевск – Шилка, Чернышевск – Зилово, Зилово – Чернышевск.Ожидаются задержки пассажирских поездов № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 2 сообщением Москва – Владивосток, №11 сообщением Владивосток – Самара, № 391 сообщением Благовещенск – Чита. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов планируется организация размена составов поездов №12 Самара – Владивосток и №11 Владивосток – Самара; № 1 Владивосток – Москва, № 391 Благовещенск – Чита и № 2 Москва – Владивосток.Между пунктами остановки поездов пассажиры будут перевезены автобусами.К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. РЖД принимает все необходимые меры по скорейшему вводу поездов в график движения.Фото: пресс-служба министерства строительсвта, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

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