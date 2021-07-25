В Забайкалье почти завершена укладка первого пути на поврежденном участке Транссиба

Мост через реку Ареда, подмытый паводком, восстанавливают более 350 железнодорожников



В Забайкалье на железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги почти завершены работы по укладке материалов верхнего строения пути, сообщили в пресс-службе ЗабЖД.



Так, 24 июля в 20.15 (мск) было установлено первое металлическое пролетное строение железнодорожного моста. Ночью работали 25 единиц техники, две путевых машинных станции, более 100 вагонов специализированного подвижного состава. При укреплении основания насыпи моста было использовано 500 кубометров различного материала. Сейчас уже завершено формирование опорных частей фундамента для первого пути, производится укладка мостового бруса и рельсов.



Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме в соответствии с графиком. В них участвуют более 350 железнодорожников.



Ликвидацией последствий происшествия на месте руководят заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.



Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.



Правительство Забайкальского края ввело режим чрезвычайной ситуации. Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.



Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.



Фото: zabzd.rzd.ru





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