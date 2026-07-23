Экономика и бизнес 23.07.2026 в 12:40

МТС открыла для жителей Бурятии предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

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Текст: Служба информации "Номер один"
МТС открыла для жителей Бурятии предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа.

МТС провела презентацию новых складных смартфонов Samsung в Москве. Новое поколение устройств получило обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными. Устройства уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях.

Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. рублей в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.


«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов — сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2026 года на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд рублей, что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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