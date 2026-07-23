Супруги из Владивостока просят наградить спасшего их сотрудника МЧС Бурятии

Спасенные из бурной реки в Бурятии супруги оказались выходцами из Владивостока. Они обратились в полицию Бичурского района и просят наградить за геройский поступок дознавателя отделения надзорной деятельности по Бичурскому и Кяхтинскому району ГУ МЧС России по РБ Романа Конечных. Услышав их крики о помощи, он не раздумывая бросился в воду и спас обоих.

Как рассказали в МЧС республики, 4 июля, в свой выходной он отдыхал на берегу реки Хилок. Как вспоминает спасенная женщина, всё началось с мелочи, которая обернулась бедой. Она вместе с мужем приехала на отдых в Бичурский район из Владивостока. Супруги не подозревали, насколько опасной может быть местная река. У мужчины уплыл специальный тапочек (он инвалид). Не раздумывая, он бросился за ним, помочь решила его спутница, не осознавая всей опасности. В считанные секунды их подхватило сильное течение: они отчаянно хватались за всё, что попадалось под руку, теряли силы и звали на помощь.

Крики услышал Роман и немедленно бросился спасать людей. Женщина почти не могла сопротивляться бурному потоку, мужчина с трудом удерживался за ветки. Сначала он вытащил испуганную женщину, а затем вернулся за её мужем и помог ему выбраться на берег.

Сам же Роман очень скромный, героем себя не считает, поэтому промолчал о своём поступке, а история приобрела известность благодаря районной группе. Супруги направили просьбу в отделение полиции о поощрении героя.

- Побольше бы таких людей, которые грамотно действуют в критических ситуациях и не боятся действовать. Спасибо Роману — он спас нам жизнь. Если бы не он, возможно, это был бы наш последний день. Спасибо и его родителям — они воспитали смелого мужчину, - не скрывает эмоций спасенная женщина.

В тот момент Роман не сомневался ни на мгновенье — действовал так, будто делал это каждый день. И только спустя некоторое время пришло осознание, какой трагедии удалось избежать.

- Случайности не случайны: значит, так было суждено — оказаться в нужном месте в нужное время, - говорит Роман.

В прошлом году молодой человек окончил Дальневосточную пожарно-спасательную академию – филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Фото: МЧС РБ