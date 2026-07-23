У вора в Бурятии украли награбленное

В Бурятии вор лишился краденого имущества и остался ни с чем после похода на «дело». Вещи, которые он украл из гаража и припрятал – тоже кто-то украл.

В полицию Закаменского района обратился 33-летний местный житель, сообщив, что ночью обокрали его гараж. В итоге из салона авто пропали компрессор, перфоратор и документы. Сумму ущерба он оценил в семь тысяч рублей.

Полиции вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 17-летний студент районного техникума. Вооружившись ломом, он взломал навесной замок гаража и беспрепятственно открыл незапертую машину. Похищенное имущество он спрятал в заброшенном доме неподалеку, планируя забрать его позже, однако при возвращении не обнаружил там вещей, потому что их тоже украли. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один