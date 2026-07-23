Монголию в 2026 году посетило больше китайцев, чем россиян

В первой половине года государственную границу Монголии в общей сложности пересекли 4086,6 тысячи пассажиров. Как сообщает портал «Монцамэ», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких пассажиров выросло на 491,9 тысячи, или 13,7 процента.

По данным Национального статистического комитета, в первой половине 2026 года в страну въехали 2075,4 тысячи пассажиров. Из них 1599,4 тысячи (77,1 %) составили граждане Монголии, а 476,0 тысяч (22,9 %) — граждане иностранных государств. При этом число иностранных граждан, въехавших в страну, увеличилось на 97,4 тысячи, или на 25,7 %, относительно аналогичного периода предыдущего года.

Среди иностранных пассажиров, пересекших государственную границу, наибольшую долю заняли граждане КНР — 33,9 %, следом идут граждане РФ — 33,1 %. Также в страну прибыли граждане Республики Корея (11,9 %), Японии (3,0 %), ФРГ (1,9 %) и других государств (16,2 %).

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