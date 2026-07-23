Общество 23.07.2026 в 14:34

В Улан-Удэ используют новые технологии при реконструкции канализации

В этом году в городе отремонтируют 6,2 км сетей водоотведения
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ используют новые технологии при реконструкции канализации
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ продолжается масштабная реконструкция канализационных сетей. Как рассказал в соцсетях мэр города Игорь Шутенков, сейчас подрядчик «Лайнер Тек» приступил к обновлению коллекторов по улицам Асеева и Лесопильная. На этом участке предстоит обновить 140 метров канализационных труб, что обеспечит бесперебойную работу водоотведения всего микрорайона Батарейка.

«Применяем современный бестраншейный метод. Его суть проста: внутрь старой трубы затягивают полимерный рукав («чулок»), который затем затвердевает под действием пара или ультрафиолета. В результате внутри старой трубы формируется новая — прочная, гладкая и устойчивая к коррозии», - сообщил Игорь Шутенков в своем канале в «МАКСе»

По словам мэра, при использовании этого метода не происходит никакого тотального вскрытия асфальта и раскопок, что создает минимум неудобств для водителей и пешеходов. Кроме того, обновлённый участок прослужит до 50 лет, а риск засоров станет значительно ниже из‑за гладкой внутренней поверхности.

«Это часть большой программы. Всего мы отремонтируем 6,2 км сетей в этом году. На сегодняшний день уже сделано 3,7 км. Бригады работают на нескольких участках параллельно. Модернизация идёт на улицах Трубачеева, Лебедева, Ключевской, проспекте Строителей, а также в мкр. Сокол», - отметил градоначальник.
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