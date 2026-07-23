Общество 23.07.2026 в 16:50

В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию

Ей выплатили 25 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию

В Бурятии взыскали компенсацию для ребёнка, пострадавшего от нападения собак в Гусиноозерске в январе 2026 года. Накануне хозяйку одной из собак обязали выплатить 20 тысяч рублей за укус ребёнка.

Напомним, что нападение произошло 15 января возле дома № 15 по улице Ленина. 8-летняя девочка тогда получила ушибы и гематомы.  

- По факту нападения собак на несовершеннолетнюю в Гусиноозерске проводилась проверка. Установлено, что на девочку напали три собаки, одна из которых укусила ее. По иску прокуратуры в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей. 20 тысяч из них заплатил хозяин собаки, - сообщили в прокуратуре республики

Фото: нейросеть

Теги
компенсация

Все новости

Любовь и сим-бокс: МегаФон рассказал о новом сценарии мошенников
23.07.2026 в 17:01
В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию
23.07.2026 в 16:50
Супруги из Владивостока просят наградить спасшего их сотрудника МЧС Бурятии
23.07.2026 в 16:07
Монголию в 2026 году посетило больше китайцев, чем россиян
23.07.2026 в 15:33
«Только пожизненный срок»
23.07.2026 в 15:20
В Улан-Удэ используют новые технологии при реконструкции канализации
23.07.2026 в 14:34
В Бурятии исправительная колония громит производителя войлока
23.07.2026 в 14:04
У вора в Бурятии украли награбленное
23.07.2026 в 14:01
В Улан-Удэ сын опустошил кассу отцовского магазина
23.07.2026 в 13:32
МТС открыла для жителей Бурятии предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
23.07.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
Любовь и сим-бокс: МегаФон рассказал о новом сценарии мошенников
Схема ориентирована на одиноких женщин и мужчин
23.07.2026 в 17:01
Супруги из Владивостока просят наградить спасшего их сотрудника МЧС Бурятии
Он вытащил их из бурной реки в Бичурском районе
23.07.2026 в 16:07
Монголию в 2026 году посетило больше китайцев, чем россиян
Туризм в Монголии получил новый импульс
23.07.2026 в 15:33
В Улан-Удэ используют новые технологии при реконструкции канализации
В этом году в городе отремонтируют 6,2 км сетей водоотведения
23.07.2026 в 14:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru