В Бурятии покусанная собаками девочка получила компенсацию

В Бурятии взыскали компенсацию для ребёнка, пострадавшего от нападения собак в Гусиноозерске в январе 2026 года. Накануне хозяйку одной из собак обязали выплатить 20 тысяч рублей за укус ребёнка.

Напомним, что нападение произошло 15 января возле дома № 15 по улице Ленина. 8-летняя девочка тогда получила ушибы и гематомы.

- По факту нападения собак на несовершеннолетнюю в Гусиноозерске проводилась проверка. Установлено, что на девочку напали три собаки, одна из которых укусила ее. По иску прокуратуры в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 25 тыс. рублей. 20 тысяч из них заплатил хозяин собаки, - сообщили в прокуратуре республики

Фото: нейросеть