В Улан-Удэ сын опустошил кассу отцовского магазина

В Улан-Удэ 22-летний сын владельца магазина пошатнул отцовский бизнес и обокрал его магазин. Парень вынес оттуда не только деньги, но и товар. Общий ущерб составил свыше 80 тысяч рублей.

В полицию заявила одна из сотрудниц магазина хозяйственных товаров, расположенного в Советском районе. Женщина пояснила, что в пятницу закрыла торговую точку на ключ и ушла на выходные. Когда пришла на работу в понедельник, обнаружила пропажу денег и отсутствие товаров на полках. Следов взлома не было и дверь открывалась ключом.

- По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний сын собственника магазина. Молодой человек тоже работал там и у него были ключи. На кражу он пошел, желая начать самостоятельную жизнь независимо от отца, - рассказали в полиции республики.0

Воспользовавшись ключом, он проник в магазин и взял из кассы 2,7 тысяч рублей, из сейфа - 76,6 тысяч рублей, а также прихватил 20 газовых баллонов для плиток и 11 баллончиков газа для зажигалок. Полицейским парень пояснил, что газ использовал для приготовления пищи и обогрева. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один