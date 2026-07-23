Любовь и сим-бокс: МегаФон рассказал о новом сценарии мошенников

МегаФон выявил новую схему обмана, ориентированную на одиноких женщин и мужчин. Как сообщили в пресс-службе компании, в основе сценария лежит прямая кража средств с последующим вовлечением жертв в уголовные преступления.Чаще всего мошенники под видом одиночек находят жертв через соцсети или сайты знакомств. После установления виртуальных отношений они предлагают участие в несуществующем инвестиционном проекте. Когда жертва теряет деньги, мошенники переходят ко второй части сценария и убеждают компенсировать потерю финансов другой схемой заработка. Злоумышленники могут также попросить оказать такую услугу в качестве помощи «в одном важном деле».Третий этап обмана заключается в размещении в квартире жертвы антенного шлюза. Такое устройство может не вызывать подозрений, но на практике является составной частью сим-бокса, через который осуществляются мошеннические звонки. В результате владелец или арендатор квартиры, установивший такую антенну, рискует стать фигурантом уголовного дела, тогда как настоящие организаторы схемы остаются в тени.«Стать жертвой может любой человек, с которым мошенникам удалось установить доверительные или даже близкие отношения. Они создают видимость заинтересованности и даже заботы о “партнере”. В группе риска те, кто уже столкнулся с финансовыми потерями, находится в уязвимом эмоциональном состоянии и ищет способ заработать. Размещая оборудование для передачи мошеннических звонков в чужой квартире, злоумышленники превращают доверчивого человека в формального „администратора“ нелегальной инфраструктуры», — прокомментировал директор департамента предотвращения мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.Чтобы не стать жертвой подобной схемы, специалисты советуют с осторожностью относиться к романтическим связам через соцсети и сайты знакомств, которые сопровождаются предложениями легкого заработка, не размещать в квартире какое-либо оборудование по просьбам новых виртуальных друзей. При поступлении таких просьб следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.