В Бурятии исправительная колония громит производителя войлока

В Селенгинском районе Бурятии исправительная колония №1 упорно и весьма удачно тащит в суд местных предпринимателей из сельскохозяйственного садоводческого перерабатывающего, сбытового, обслуживающего, снабженческого потребительского кооператива «Темник».Сельхозкооператив с очень длинным названием задолжал солидные деньги представителям «колониального» спецконтингента, которые работали на него. Вступившись за своих «сидельцев», администрация учреждения начала подавать в суд.Сейчас рассматривается, кажется, уже седьмой в этом году иск ИК-1 к «Темнику». Заявление принято и по ходатайству колонии ей предоставили отсрочку уплаты госпошлины. «В обоснование ходатайства представлены пояснения о состоянии лицевого счета учреждения», - указала Фемида. Видимо, у исправительного учреждения случилась напряженка с финансами. С сельхозкооператива требуют более 860 тыс. рублей задолженности за оказанные услуги по предоставлению (подбору) рабочей силы из числа осужденных плюс пеня.Если принять во внимание более ранние похожие иски ИК-1 к этому деловому партнеру, то, вероятнее всего, учреждение одержит победу. Такое в текущем году уже было несколько раз, когда-то взыскивали пеню, а когда-то долг с пеней.Между сторонами существовали контракты, по которым ИК-1 подбирало и предоставляло «Темнику» граждан, отбывающих наказание, для привлечения их к оплачиваемому труду. Оплата была сдельная, со всеми начислениями на фонд оплаты труда. Но с поступлениями финансов со стороны делового партнера возникали трудности. Поэтому дошло до целого ряда судов.Суммы разные. В марте суд постановил взыскать 790 тыс. рублей и еще 48 тыс. В апреле еще 256 тыс. В июне кооперативом был проигран суд на 62 тыс. рублей и более 400 тыс.В текущем июле проигран очередной суд на более чем 600 тыс. рублей.Основной род занятий «Темника» - производство войлока из овечьей шерсти. На сайте кооператива рассказывается, что у них идет выпуск войлока тонкошерстного обувного, унтового (толщина 16 мм), технического тонкошерстного для электрооборудования и др. Если кому нужен войлок, подумайте, может быть поддержать рублем «Темник»? Тогда, по цепочке, в какой-то мере поддержите сидельцев ИК-1 в Гусиноозерске – поможете сельхозкооперативу расплатиться с ними и не попадать больше в такие неприятные юридические истории.