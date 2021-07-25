В Забайкалье частично открыто движение по Транссибу

Поезда пересекают железнодорожный мост через реку Ареда по одному пути



В Забайкалье сегодня в 17:54 (мск) открыто движение по одному пути на железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга – Укурей Забайкальской железной дороги. Первым, после решения руководства РЖД, по мосту прошел пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара, сообщила пресс-служба ЗабЖД.



Ранее по восстановленному мосту проследовали в тестовом режиме грузовые поезда и вагон-дефектоскоп, чтобы убедиться в надежности конструкции.



Восстановление моста велось круглосуточно, в нем участвовали 27 единиц автотракторной техники и путевая техника - две путевых машинных станции, более 100 вагонов специализированного подвижного состава. За все время проведения работ по восстановлению земляного полотна было отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня. На месте в круглосуточном режиме работают более 350 железнодорожников.



В настоящее время выполняется подготовка к установке второго пролетного строения, ведется установка временных опор и отсыпка мостовых откосов, также будут продолжены работы по усилению земляного полотна.



Ликвидацией последствий происшествия на месте руководят заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.



Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста на перегоне Куэнга – Укурей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. К месту происшествия направлены противоразмывные и восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы. Правительство Забайкальского края ввело режим чрезвычайной ситуации.



Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. В ближайшее время ожидается восстановление пассажирских перевозок.



Забайкальская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.



Фото: zabzd.rzd.ru



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