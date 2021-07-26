В Улан-Удэ оборудовали остановку для гопников

Сидеть на скамейке остановки «Школа №7» можно только на корточках



В паблике «Аноним 03» горожанин выложил фотографию с одной из остановок города. На снимке запечатлена остановка «Школа №7» в микрорайоне Восточный. Видно, что остановка почти до скамейки закатана в асфальт.



- Закатали в асфальт. Как теперь сидеть? – вопрошает улан-удэнец.



Пост с фотографией рассмешил горожан: «На корточках!», «Лежать только!». «Это ж сколько там асфальта положено. Как сидеть... Пешком постоишь». «Зато ветром не унесёт», - иронизируют горожане. В комментариях улан-удэнка прикрепила наглядную «инструкцию» для остановки.







Однако смутила жителей не только скамейка, но и дублирование названия остановки на английский язык: «Shkola №7».



«А по-английски школа это Shkola?» – удивляются пользователи.





фото: Аноним 03 В паблике «Аноним 03» горожанин выложил фотографию с одной из остановок города. На снимке запечатлена остановка «Школа №7» в микрорайоне Восточный. Видно, что остановка почти до скамейки закатана в асфальт.- Закатали в асфальт. Как теперь сидеть? – вопрошает улан-удэнец.Пост с фотографией рассмешил горожан: «На корточках!», «Лежать только!». «Это ж сколько там асфальта положено. Как сидеть... Пешком постоишь». «Зато ветром не унесёт», - иронизируют горожане. В комментариях улан-удэнка прикрепила наглядную «инструкцию» для остановки.Однако смутила жителей не только скамейка, но и дублирование названия остановки на английский язык: «Shkola №7».«А по-английски школа это Shkola?» – удивляются пользователи.фото: Аноним 03

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